今（19）日起台灣天氣轉為「先濕後暖」型態。綜合中央氣象署、氣象專家賈新興、吳德榮、林得恩預報，3月19日至21日受微弱鋒面與東北風影響，北部與東半部水氣增加、降雨機率提升，北台灣體感轉為濕涼；22日起隨鋒面北移、環境轉乾，各地天氣逐步回穩，白天氣溫回升明顯。不過26日前後另一波鋒面接近，天氣仍有再度轉變的可能。
北東部水氣增多 19~21日3天降雨最明顯
氣象專家吳德榮表示，19日至20日微弱鋒面位於台灣北部海面附近，隨著東北風增強，水氣逐漸移入，各地雲量偏多；21日鋒面掠過台灣時，北部與東半部降雨最為明顯，轉為局部短暫雨天氣型態，北台灣氣溫略降，整體感受偏濕涼。至於中南部地區則以多雲為主，僅山區或午後有零星降雨機會，影響相對有限。他也提醒，這波鋒面結構偏弱，雖不至於帶來劇烈降雨，但因水氣偏多、雲層較厚，北部與東半部日照時間有限，體感溫度會較實際氣溫更低，民眾外出仍需留意天氣變化。
迎風面與山區降雨機率高
氣象專家賈新興指出，3月19日至21日為本週水氣最集中的時段，降雨主要集中在迎風面與地形影響區域，包括北部、東半部以及各地山區，午後對流發展時，中南部山區亦可能出現短暫降雨。19日鋒面逐漸接近，午後山區及北台灣降雨開始出現；20日鋒面通過期間，北部與東半部降雨範圍略為擴大；21日則仍受殘留水氣影響，北台灣與東半部維持局部短暫雨。
22日起明顯回暖 日夜溫差擴大
氣象專家林得恩指出3月22日前台灣附近氣溫普遍略低於氣候平均值，早晚仍有涼意，尤其北台灣清晨與夜間降溫感受較明顯；不過隨著23日起環境轉為偏東風至東南風，氣溫將逐步回升，白天暖意顯著，各地高溫有機會回到舒適甚至偏暖水準。回暖過程中日夜溫差將明顯擴大，早晚偏涼、白天偏暖的情況會更加明顯，民眾需留意穿著調整。此外，19日至24日整體水氣仍偏多，天氣穩定度較低，真正穩定晴朗的天氣會落在後段。
氣象署本週天氣重點摘要：
3/19（四）：微弱鋒面接近，北部、東半部雲量增多，局部短暫雨機率上升，北台灣略轉涼。
3/20（五）－3/21（六）：水氣偏多，北部、東半部與山區降雨較明顯，體感濕涼，中南部影響較小。
3/22（日）－3/25（三）：鋒面北移、天氣回穩，西半部多雲到晴，白天氣溫逐日回升，早晚溫差大。
3/26（四）：新一波鋒面接近，天氣可能再轉不穩，降雨與降溫情形仍待觀察。
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氣象專家吳德榮表示，19日至20日微弱鋒面位於台灣北部海面附近，隨著東北風增強，水氣逐漸移入，各地雲量偏多；21日鋒面掠過台灣時，北部與東半部降雨最為明顯，轉為局部短暫雨天氣型態，北台灣氣溫略降，整體感受偏濕涼。至於中南部地區則以多雲為主，僅山區或午後有零星降雨機會，影響相對有限。他也提醒，這波鋒面結構偏弱，雖不至於帶來劇烈降雨，但因水氣偏多、雲層較厚，北部與東半部日照時間有限，體感溫度會較實際氣溫更低，民眾外出仍需留意天氣變化。
氣象專家賈新興指出，3月19日至21日為本週水氣最集中的時段，降雨主要集中在迎風面與地形影響區域，包括北部、東半部以及各地山區，午後對流發展時，中南部山區亦可能出現短暫降雨。19日鋒面逐漸接近，午後山區及北台灣降雨開始出現；20日鋒面通過期間，北部與東半部降雨範圍略為擴大；21日則仍受殘留水氣影響，北台灣與東半部維持局部短暫雨。
22日起明顯回暖 日夜溫差擴大
氣象專家林得恩指出3月22日前台灣附近氣溫普遍略低於氣候平均值，早晚仍有涼意，尤其北台灣清晨與夜間降溫感受較明顯；不過隨著23日起環境轉為偏東風至東南風，氣溫將逐步回升，白天暖意顯著，各地高溫有機會回到舒適甚至偏暖水準。回暖過程中日夜溫差將明顯擴大，早晚偏涼、白天偏暖的情況會更加明顯，民眾需留意穿著調整。此外，19日至24日整體水氣仍偏多，天氣穩定度較低，真正穩定晴朗的天氣會落在後段。
氣象署本週天氣重點摘要：
3/19（四）：微弱鋒面接近，北部、東半部雲量增多，局部短暫雨機率上升，北台灣略轉涼。
3/20（五）－3/21（六）：水氣偏多，北部、東半部與山區降雨較明顯，體感濕涼，中南部影響較小。
3/22（日）－3/25（三）：鋒面北移、天氣回穩，西半部多雲到晴，白天氣溫逐日回升，早晚溫差大。
3/26（四）：新一波鋒面接近，天氣可能再轉不穩，降雨與降溫情形仍待觀察。