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民眾黨立委李貞秀日前首次質詢，卻發生內政部長劉世芳拒絕上台備詢的窘境，並稱李貞秀「只是一般民眾，不具握有公權力的立委資格」，引前民眾黨主席柯文哲怒批，霸凌、欺壓中配。對此，陸委會主委邱垂正今（19）日指出，李貞秀有雙重違反《兩岸條例》和《國籍法》的事實，民眾黨為什麼不選擇一個身分合法的陸配來代言呢？陸委會仍然維護陸配在台灣的生活權利，但是對於違法的事情也要加以匡正，並攤開來讓社會來公評。邱垂正今在《POP Radio》接受專訪，直言不希望中配被標籤化，而他也針對柯文哲發言表示，用陸配做政治攻防，是過度消費陸配，他感到很遺憾。有很多陸配都是合法的，也有很多陸配參與公共事務。邱垂正認為，他其實也期許「解鈴還是要繫鈴人」，民眾黨推出了一個身分並不合法的陸配，為什麼不選擇一個身分合法的陸配來代言呢？在李貞秀有雙重違法的事實下，不管是《兩岸條例》或者是《國籍法》，雙重違法的事實相當地明確。邱垂正提到，如果可以的話，陸委會也希望還是要為陸配的權益著想。應該怎麼樣做，才能夠化解社會的紛爭、減少社會成本？各政黨也應該要拿出智慧來處理這個問題，而不是都在政治攻防、消費陸配，讓陸配群體被標籤化，讓李貞秀受到更多的、不必要的社會的質疑，令人很遺憾。邱垂正更強調，政府依法維護、保障陸配的參政權利，也依法落實法律，依法行政。陸委會仍然在維護陸配在台灣的生活權利，這點沒有改變，但是對於違法的事情，陸委會也要加以匡正，說明法律跟事實的問題後，攤開來讓社會來公評。