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新北美術館人潮雪崩式下跌！單月人次銳減近7倍 周末超冷清

▲新北市美術館於去年4月25日開館，5月遊客人數一度飆升至21萬，不過隨後熱度逐步降溫，12月跌至3.7萬，創下開館以來低點。（圖／記者賴禹妡攝）

新北美術館實訪體驗曝光！缺乏話題性展覽、人氣IP合作

▲新北市美術館各展區整體規劃完整，也有大型投影裝置營造視覺效果，但整體主題與亮點略顯不足。（圖／記者賴禹妡攝）

新北美術館即將開館周年！館方回應：2026年將推出系列活動

▲新北市美術館表示，2026年配合開館周年及捷運三鶯線未來通車，將推出一系列活動來吸引人潮。（圖／記者賴禹妡攝）

新北美術館恐淪蚊子館？「致命缺點」網友全說了：不會想再去

▲▼新北市美術館外設有舞台活動、小型攤販與草坪空間，適合民眾休閒踏青。（圖／記者賴禹妡攝）

位於鶯歌的新北市美術館開館後未滿一年，人潮雪崩式下跌，從高峰21萬人次逐步降至12月3.7萬，有民眾近日實地觀察，發現周日人流冷清，引發「蚊子館」質疑。不少網友直指展覽內容單薄、缺乏亮點，難以吸引民眾專程造訪。但也有聲音認為，關鍵在交通與周邊整合，待捷運三鶯線通車後有望改善。不過館方回應，人數變化受免票、活動與天候影響，仍屬正常範圍，未來將透過國際展覽、藝術節與行銷活動提升能見度，同時結合三鶯線通車與公共參與活動，力拚帶動觀光回流與再訪率。新北市美術館於去年4月25日開館，當月雖僅營運6天，但入園人次仍達4.9萬。5月因免門票政策，加上世壯運閉幕活動帶動，人數一度飆升至21萬。不過隨後熱度逐步降溫，6月降至17萬、7月剩8.2萬、8月7.7萬，9月進一步滑落至4.7萬。雖10月因國慶升旗活動回升至7.1萬，但11月再降至5萬，12月則跌至3.7萬，創下開館以來低點。近期一名網友周日前往參觀，直言現場人潮稀少，館外顯得格外空曠，忍不住感嘆：「太慘了吧，週日中午都沒人，可惜這麼舒服的地方了。」他表示，美術館周邊交通串聯尚可，但若能與鶯歌老街進一步整合，並增加樹蔭、草地與親子空間，整體吸引力會更提升。《NOWNEWS》記者曾在開幕初期實地走訪，當時館內人潮明顯，甚至需排隊15至20分鐘才能入場，不少家庭攜老扶幼前來參觀。各展區整體規劃完整，也有大型投影裝置營造視覺效果，整體觀展體驗不差。不過細看展覽內容，部分展區陳設較為簡約，整體主題與亮點略顯不足，較難形成「專程造訪」的吸引力，多元性與大眾接受度也仍有提升空間。館外則設有舞台活動、小型攤販與草坪空間，適合民眾休閒踏青，但若要進一步帶動觀光，仍需更具話題性的展覽或IP合作。對於人潮波動，新北市美術館回應指出，參觀人次會受到免門票政策、大型戶外活動、展覽換檔及季節天候等多重因素影響，目前整體表現仍屬新館營運初期的正常範圍。自去年7月1日啟動售票後，每月平均入園人數仍維持在6萬人次以上。館方也強調，去年11月起已透過展覽、活動與行銷整合導入新動能，例如舉辦「新生地藝術節」，吸引不同族群進館，同時加強社群與數位宣傳。2026年將推出多元主題展覽，包括國際大型展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」及多項民間藝術展，盼擴大觀眾來源。此外，配合開館周年及捷運三鶯線未來通車，館方也規劃結合公共空間的參與型活動，文化局預計於4至6月推出系列活動，提升再訪率與整體人流。針對人潮下滑現象，網友看法呈現兩極，有人直言，「內部展覽很空虛，不值得花門票進場，去了一次就不想再去了」、「只能說建築很棒，外面的空間很舒服，但展覽真的讓人看不懂」、「旁邊的鶯歌陶瓷博物館還比較豐富」、「九成九是會成為蚊子館的，我住三峽都不會想去了」。不過也有網友抱持樂觀態度，認為交通改善後仍有翻身機會，「鶯歌太遠了，吸引力不足」、「捷運通車或許有救，可以努力辦大型展或聯名一些東西進來」、「有辦煙火活動就會爆多人，剩下就等三鶯線開通之後吧」、「等捷運開通就會好多了」。新北市議員卓冠廷指出，美術館開幕時曾成功帶動鶯歌老街人潮，證明具備觀光引擎潛力，市府應正視並強化整體規劃。他建議應跨局處整合資源，從老街硬體改善、公車接駁優化，到串聯美術館與鶯歌商圈，逐步建立完整觀光動線。