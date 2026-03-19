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台東市海濱公園日前發生一起驚險的落海意外！一名50多歲婦人疑似酒後情緒不穩落海，當時正在現場散步的一名外籍壯漢，第一時間衝入海中展開救援，隨後與三名熱心學生合力將婦人救起，而這名外籍男子的身分隨後曝光，竟是MLB美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊的駐台球探雷森，其英勇的救人行徑，在現場贏得民眾一片喝采，大讚他是「真英雄」。據了解，事發在台東市海濱公園，一名50多歲婦人疑因酒後情緒不穩落入海中，當時正在海邊散步的一名外籍男子見狀，第一時間奮不顧身衝入海中救人，並與隨後趕到的三名學生協力合作，成功將婦人拉上岸。警消獲報趕抵後，發現婦人情緒激動但還好身體並無大礙，隨即交由家屬接回照護。這位英勇救人的外籍壯漢身份隨後曝光，他是長期定居桃園的美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊駐台球探雷森，這回造訪台東，原是為了追蹤高中棒球聯賽潛力選手表現，沒想到在工作之餘的散步行程中遇上緊急狀況，雷森憑藉著過人的反應與正義感，毫不猶豫地跳入海中救人，成功阻止了一場悲劇的發生。儘管雷森在救援過程中，右膝與腳趾被礁石割傷流血，但在醫護人員建議就醫並施打破傷風疫苗時，他卻豁達地表示「這只是小傷，救人才是最重要的」，絲毫不把皮肉傷掛在心上。這份奮不顧身的英勇與謙遜的態度深深感動了在場民眾，大家紛紛豎起大拇指稱讚他是「真正的英雄」，甚至還有民眾在現場熱情爭相合影，向這位來自大聯盟的神隊友致敬。