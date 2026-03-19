我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾向1999通報小狗的慘狀，卻未獲積極處理。（圖／江和樹提供，2026.03.19）

▲死掉的小狗被裝在紙箱丟在路邊，後來被清潔隊載走。（圖／江和樹提供，2026.03.19）

彰化縣日前發生一歲杜告犬遭何姓飼主虐打頭部致死，卻謊稱逃走的事件引起網友公憤，竟在台中再度上演！狗主人只因心情不好，就拿安全帽砸幼犬頭，導致小黃被活生生打死，狗主通知清潔隊收屍時，還謊稱是吃到蚊香死掉！愛狗人士在地方社群痛斥市府態度消極，狗兒受虐當下就已通報動保處，竟排定3天後才訪視，導致狗兒無法脫離主人魔掌，痛苦至死。飼主這兩年連續向市府領養兩隻浪浪，另一隻狗兒疑似去年已遭虐死。該飼主昨晚向警方自首，坦承自己大夜班下班後，聽到狗在叫很煩，因此拿安全帽砸狗，沒想到會砸死。市議員江和樹與多位愛心人士今（19）日上午到動保處抗議，批評若不是動保處若態度消極，小黃就有機會脫離魔掌，而不是3天後痛苦至死。應該是動物救星的動保處成為殺死小黃的幫凶，已不只螺絲鬆掉，根本是行政怠慢、官僚殺人！動保人士當場播放小黃淒厲的哀嚎聲，哭著說小狗頭部流血、口鼻吐血，身上還有多處被毆打的外傷，被認養的3個多月每天受盡虐待，動保處明明有機會救下一條生命，卻只顧著丟給外包廠商，是害死牠最大的幫凶。這起事件發生在11日，有民眾打1999通報動保處，表示大里區有民眾在虐待小狗，通報者指出，該處大樓一樓住戶約2年前曾養一隻幼犬，經常傳出小狗悲鳴聲，這隻幼犬不定時悲鳴，還傳出鐵籠踩踏聲，悲鳴聲漸漸從幼犬長大成為成犬的聲音，去年有一天狗兒發出劇烈的痛鳴，哀嚎一陣後，從此空氣安靜了幾個月。通報者說，今年初這戶人家又出現幼犬悲鳴聲，他確定又有受害的小狗，幼犬不定時的哀叫聲在夜裡特别清晰，他錄下11日深夜淒厲的悲鳴聲，希望動保處幫助這個無助的小生命。但動保處的回應竟是「有沒有相關影像」？通報者表示他拍不到飼主家裡畫面，也強調「不要光說你沒在裡面，沒親見、沒證據就打發掉了」！動保處則回覆，將排定14日到飼主家訪視。但通報者從此沒在深夜聽到幼犬的悲鳴聲，動保處也沒在14日之後告知後續處理情形，他隱隱覺得不對勁，15日改向當地里長和市議員江和樹陳情。江和樹服務處16日才聯絡上動保處，得知飼主已於14日將死掉的小狗以紙箱裝著丟在距離住家100公尺的人行道路邊，通知大里清潔隊到場收狗屍。動保處趕到清潔隊帶走狗屍，發現小狗頭部血跡斑斑，於是送往相關單位化驗死因，狗主人則於昨晚到當地派出所自首，坦言自己大夜班下班後，見到狗一直叫覺得很煩很吵，於是拿安全帽砸過去，後來狗就不叫了，14日他發現小狗死掉，於是打電話聯絡清潔隊來收狗屍，並稱小狗是誤食蚊香死亡。據了解，這兩隻都是向市府領養的浪浪，對於第一隻狗去了哪裡，男子避重就輕表示「逃走了」。