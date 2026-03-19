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台灣銀行業近年大舉南進東南亞，成果逐漸浮現。隨著當地經濟成長與資金需求攀升，各大國銀海外據點獲利表現亮眼，也讓東南亞成為金融業競逐的新藍海。最新統計顯示，國銀海外分支機構中，以新加坡表現最為穩定，去年獲利突破新台幣103億元。其他主要市場方面，越南約48.3億元、泰國43.4億元，而印尼、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、寮國與緬甸則多落在10億元以下。看好區域長期發展潛力，銀行紛紛加速布局。彰化銀行成立「新南向國家推展小組」，除已在新加坡與馬尼拉設立分行、仰光設辦事處外，也規劃今年於納閩開設分行，並在吉隆坡設立行銷服務據點，以支援台商與當地企業融資需求。合作金庫銀行則積極推動新加坡分行申設，並指出去年東南亞據點存款與稅前盈餘皆成長，今年將聚焦提升資產品質與降低資金成本，同時擴大吸收個人存款，以因應區域經濟分化趨勢。華南銀行表示，新南向地區受惠於人口紅利與基礎建設發展，金融需求快速提升，看好印度、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南等市場前景，將持續深化當地業務布局。另一方面，第一銀行也指出，將結合中小企業金融與海外經驗，協助台商拓展市場並取得資金。此外，上海商業儲蓄銀行旗下位於柬埔寨的子公司AMK已獲准升格為商業銀行，更名為AMK BANK PLC，未來可拓展存放款、企業融資與數位金融服務。隨著各家國銀持續深耕東南亞，區域金融競爭勢必升溫，也讓台資銀行在國際市場的角色愈發吃重。