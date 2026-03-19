我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（19）日公布最新一期《廉政專刊》，國民黨立院黨團總召傅崐萁與妻子花蓮縣長徐榛蔚在花蓮縣吉安鄉、高雄市美濃區與台北市大安區擁有18筆建物與土地，存款1067萬餘元、有價證券213萬餘元，兩人還背債5572萬餘元，其中有1400萬是幫人代繳房貸，2663萬餘元是購置不動產。原民立委高金素梅日前因涉入詐領助理費遭調查，她的豪宅也在媒體前曝光。根據最新一期《廉政專刊》，高金名下僅該處不動產，2022年7月取得，取得價格是6500萬元，驚人的是，高金在2023年8月貸款購屋，目前房貸僅剩8萬多元。除此之外，高金的財產還有存款約123萬餘元。甫卸任的民進黨立院黨團前總召柯建銘，名下財產相當陽春，沒有汽車、存款137萬餘元，但柯建銘背債4067萬餘元。另一卸任立院黨團總召職位的民眾黨主席黃國昌，與妻子高翔申報18筆不動產，名下有一輛二手BMW，價值40萬元，存款與有價證券都掛零，「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」有1427萬餘元，還背債1270萬元。