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日本首相高市早苗18日晚間啟程訪美，預計20日前後與美國總統川普舉行會談，引發關注。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，高市早苗此趟訪美行程有3個「戰略目標」，其中之一便是「將台海問題明確納入日美同盟」，他直言：「對台灣而言，這既是機會，也是壓力」。矢板明夫在臉書上發文表示，高市早苗18日晚間啟程訪美，並預計與川普討論中東局勢、能源安全、自由開放的印太，以及安全與經濟合作等議題。原先外界認為重點會在對中戰略，但隨著伊朗局勢升溫，荷姆茲海峽與能源問題迅速成為核心議題。矢板明夫指出，「高市此行的本質，是重新定位日本的角色。」他提到：「第一個變化，來自日本國內。」並指出自民黨大勝後，已掌握國會主導權，與去年10月高市早苗見川普時還在少數執政完全不同。當時高市早苗的政策受制於國會，如今則具備完整執行力。「對美國而言，她已從『有主張的政治人物』，變成『能落實戰略的領導人』，自然會對日本更加重視。」矢板明夫續指，第二是國際時機。川普訪中行程已延後一個月，顯示美方眼前並不急於處理對中關係。在此情況下，日美合作反而更少顧忌。供應鏈、安全合作、技術聯盟等議題，可以更直接推進。「高市此時訪美，是順勢擴大合作，而非被動配合。」矢板明夫指出，第三，是安全布局的落實。日本正加速軍備轉型，防衛預算、反擊能力與飛彈防禦體系都在快速推進。此行重點不在表態，而在分工，「日本在第一島鏈的角色如何強化？在台海與東海局勢中能提供什麼支援？在情報、後勤與防空體系中承擔多少責任？這些問題已進入具體階段。」他認為，在此基礎上，高市早苗此行的3個戰略目標也更加清晰。「一是提升日本國際地位；二是進入美國對中戰略核心；三是讓台海問題更明確納入日美共同戰略。」矢板明夫在文末強調：「對台灣而言，這既是機會，也是壓力。當日本已將台海安全視為自身利益，台灣也必須展現相應的防衛決心，否則將難以在新的戰略格局中取得主動。」