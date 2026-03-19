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民眾黨立委李貞秀日前首次質詢，卻發生內政部長劉世芳拒絕上台備詢的窘境，並稱李貞秀「只是一般民眾，不具握有公權力的立委資格」，引來中國國台辦抨擊是操弄戶籍、打壓中配。對此，陸委會主委邱垂正今（19）日反擊表示，國台辦與其花精力批評台灣，反而應正視中國內部經濟下行，以及人民相當不滿意中國大陸現在生活的環境的問題，惡意詆毀台灣對兩岸良性互動一點幫助都沒有。邱垂正今在《POP Radio》接受專訪，直言不希望中配被標籤化，面對陸委會高聲批評，他說，這種惡意的批評，對兩岸關係的良性互動沒有幫助，而長期以來，不管是國台辦詆毀我們民主實踐的經驗也好，或者是否定我們的主權或法律管轄權，對兩岸關係良性互動一點幫助都沒有。邱垂正認為，國台辦與其花時間、花精力在批評台灣，反而要正視他們目前中國大陸經濟下行，以及人民相當不滿意中國大陸現在生活的環境，包括他們經常違反這些濫行的行政，衍生了很多的人權問題，這才是他們要去處理的問題，而不是花很多時間在刻意地污衊、抹黑我們民主法治的行徑跟我們的民主成果。