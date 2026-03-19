中央氣象署預報李孟軒指出今（19）天鋒面通過台灣附近，加上東北季風增強，全台天氣明顯轉變，北部及宜蘭今天起轉為較濕涼型態，其他地區雖然白天仍偏暖，但早晚也有涼意；降雨方面，新竹以北、東半部、恆春半島及竹苗山區有不定時局部短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫雨，同時要留意日夜溫差大。
從溫度變化來看，中央氣象署預報李孟軒指出今天中部以北及宜蘭低溫約16至18度，南部及花東約19至20度；白天高溫部分，北部及宜蘭約23至24度，花東約25至26度，中南部仍可來到28至30度，北涼南暖相當明顯。依氣象署提供的一週溫度趨勢圖，19日至21日受東北季風影響，各地氣溫會先略降，22日起再逐步回升，下週前半天氣將再轉穩定偏暖。
22日東北季風減弱，降雨範圍將縮小
降雨部分，氣象署指出19日因東北季風增強、鋒面通過，新竹以北與東半部降雨機率偏高；20日至21日鋒面位於東北部海面，北部、東半部仍有局部短暫雨，西部山區也有局部降雨，其中20日晚間至21日清晨，宜蘭、花蓮一帶雨勢較為明顯。到了22日，隨著東北季風減弱，降雨範圍將縮小；23日至25日則轉為晴到多雲為主，只剩東南部、宜花及大台北山區午後有零星降雨機會。
此外，中央氣象署已發布陸上強風特報，同樣受到東北風增強影響，19日上午至20日晚上，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣含蘭嶼、綠島、澎湖縣與連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，列為黃色燈號。
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22日東北季風減弱，降雨範圍將縮小
降雨部分，氣象署指出19日因東北季風增強、鋒面通過，新竹以北與東半部降雨機率偏高；20日至21日鋒面位於東北部海面，北部、東半部仍有局部短暫雨，西部山區也有局部降雨，其中20日晚間至21日清晨，宜蘭、花蓮一帶雨勢較為明顯。到了22日，隨著東北季風減弱，降雨範圍將縮小；23日至25日則轉為晴到多雲為主，只剩東南部、宜花及大台北山區午後有零星降雨機會。
此外，中央氣象署已發布陸上強風特報，同樣受到東北風增強影響，19日上午至20日晚上，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣含蘭嶼、綠島、澎湖縣與連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，列為黃色燈號。