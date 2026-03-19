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▲台南謝龍介、高雄柯志恩上週六為江啟臣站台，台下忙著玩自拍。（圖／江啟臣提供，2026.03.19）

國民黨台中市長黨內民調將於下週舉行，立法院副院長江啟臣繼與台北市長蔣萬安攜手「蔣江雙核心」、連結參選新北市長的李四川建構「蔣啟川連線」，日前拜會桃園市長張善政請益「桃園經驗」。至於南二都的藍營參選人謝龍介、柯志恩則是主動為他站台，六都大連線完成最後一塊拼圖。江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選下屆台中市長，近來江啟臣頻頻與政大學弟蔣萬安連線，蔣萬安日前在中台灣燈會閉幕前一天，突然跑到台中參訪、還提前祝江啟臣生日快樂，當時也在場的楊瓊瓔站在市長盧秀燕旁邊，看兩人大秀哥兒們好交情，二者親疏立判。近來江啟臣頻頻在台北與蔣萬安同框，17日出席「智慧城市展」台北願景館開幕，形成「蔣江AI雙核心」，未來北、中透過分工合作攜手產業升級，並透過蔣萬安與競逐新北的李四川建構「蔣啟川連線」。今（19）日他在臉書發文，透露日前到桃園市政府拜訪張善政，請益國人高度關注的民生課題解方。雖然江啟臣聲稱此行係「為中央立法累積更接地氣的參考」，但討論的居住正義、少子化挑戰及智慧醫療等話題，都著重城市治理經驗，江啟臣感謝張善政的傾囊相授，期許未來持續透過跨縣市、跨層級的合作，為台灣和台中創造更優質生活環境，顯見是為未來執政台中做準備。國民黨初選民調尚未展開，江啟臣近來跳過黨內階段，直接進入大選模式，和執政中的北三都攜手連線。至於在野的南二都，已獲徵召的台南謝龍介、高雄柯志恩早在上週六便以神祕嘉賓身分為江啟臣站台，除了突顯江啟臣的好人緣，兩人還接力暗酸楊瓊瓔，堪稱近來尺度最開的助講者。