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民眾黨立委李貞秀日前首次質詢，卻發生內政部長劉世芳拒絕上台備詢的窘境，並稱李貞秀「只是一般民眾，不具握有公權力的立委資格」，引發社會熱議。對此，陸委會主委邱垂正今（19）日被資深媒體人黃暐瀚問及，李貞秀出示的證明哪裡違法？邱垂正透露，李貞秀有雙重違反《兩岸條例》和《國籍法》的事實，其提出的除籍證明和其他人的有不一樣的地方，並未寫出明確的註銷戶籍時間點，算是一個特殊的案例；另外，根據《兩岸條例》2004年的修法，中配轉換身分10年後始有參選資格，李貞秀明顯不符。邱垂正今接受《POP Radio》的《撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚提出，李貞秀出示的證明上有寫李貞秀在1993年入籍台灣後，「湖南省衡南縣雲集鎮」戶籍註銷，為何其身分還涉及違法？邱垂正回答表示，李貞秀提出的證明只有說在台灣結婚後已經註銷中國籍，但她的證明卻和其他人的證明在形式上很不一樣，算是特殊的案例，因為上面沒有寫出明確的時間點，未載明究竟是幾年、幾月、幾日辦理註銷？另外，邱垂正補充表示，《兩岸條例》第2條也講得很清楚：擁有中國大陸戶籍者，為中國大陸人民。所以我們在2004年修法第9條之一很明確：台灣人民不得具備有中國大陸的戶籍。如果擁有中國大陸戶籍，就會喪失台灣人的身分，包括戶籍所衍生出的所有權利，包括選舉跟擔任公職。據此，邱垂正強調，中配依法要參選，必須要在台灣完成轉換身分滿10年，所以李貞秀的身分和參選的資格很明顯地不符合《兩岸條例》所說必須要滿10年的規定。關於該次修法，邱垂正提到，在2004年3月1號之前已經在台灣生活的陸配，必須要在6個月內，把「放棄、註銷中國大陸戶籍」的證明拿回來，才不失去台灣人的身分。而李貞秀只有一份2025年3月拿回來的「放棄戶籍」證明，之前都沒有她繳回來的「註銷戶籍」證明，所以她並不符合《兩岸條例》有關參選資格的要件，所以陸委會認定她違反《兩岸條例》的事實滿清楚的。針對邱垂正上述說法，李貞秀辦公室今也火速回應指出，《兩岸人民關係條例》第21條已明確指出，在台灣「設立戶籍滿10年」即可登記為公職參選人。請問，如果李貞秀設籍未滿10年，是如何完成登記參選的？中選會當初依法審查通過，已經說明一切。李貞秀狠批，邱垂正主委不斷跳針對「放棄大陸戶籍時間點」進行攻擊，很明顯就是陸委會對法條的擴權解釋。陸委會作為兩岸事務的主管機關，其職責應是依據《兩岸人民關係條例》保障人民依法行使權利，看來邱主委早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。