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伊朗最大的南帕斯（South Pars）天然氣田18日遭到以色列空襲，隨後伊朗對卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的能源設施實施報復反擊，讓國際油價再度劇烈波動，全球能源市場陷入高度不確定性。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，美國和卡達對於以色列空襲南帕斯天然氣田的行動毫不知情，並說以色列不會再攻擊南帕斯天然氣田，除非伊朗繼續攻擊卡達等無辜國家，若如此，川普警告美國將會出手「摧毀」南帕斯天然氣田。川普最新在個人社群媒體Truth Social發文表示，「以色列因對中東局勢的憤怒，對伊朗南帕爾斯氣田發動了猛烈攻擊，整體設施中僅有相對較小的一部分遭到打擊。美國對這次特定攻擊事前毫不知情，而卡達也完全沒有以任何形式參與其中，亦不知情攻擊即將發生」。川普強調，「不幸的是，伊朗並不了解上述情況，也不清楚與南帕爾斯氣田攻擊相關的任何重要事實，因而在毫無正當理由且不公平的情況下，對卡達的一部分液化天然氣設施發動攻擊」。川普表示，「針對這個極為重要且具高度價值的南帕爾斯氣田，以色列將不會再發動任何攻擊，除非伊朗做出不明智的決定，再次攻擊一個在此情況下完全無辜的國家，卡達。在那種情況下，美國將不論是否獲得以色列的協助或同意，動用伊朗從未見過的強大力量，對整個南帕爾斯氣田進行大規模摧毀」。川普說自己不希望動用「如此等級的暴力與破壞，因為這將對伊朗的未來產生長遠影響；但若卡達的液化天然氣設施再次遭到攻擊，我將毫不猶豫採取行動」。以色列襲擊伊朗天然氣田，造成一系列連鎖反應，卡達批評以色列不應攻擊伊朗氣田，認為此舉「危險與相當不負責任」，但同時也譴責伊朗的報復違反國際法，呼籲各方保持克制。