我是廣告 請繼續往下閱讀

2026立夏在今天！由來習俗一次看：補老爸吃麵線、立夏蛋保平安

▲立夏約落在每年國曆5月5至7日間，代表著夏季開始、萬物至此繁茂生長，氣溫明顯升高，雷雨增多，農作物進入生長的旺季。（圖／農業部）

立夏別做4禁忌惹怒門神！坐門檻、正門口穿鞋都會衰

▲立夏當天忌在正門口穿鞋，容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神較佳。（圖／取自photoAC）

📍立夏開運攻略！捐錢補財庫、加強財位

5元捐錢開運

🟡聚寶盆、招財樹加強財位

▲立夏時建議把家中北方方位加強整理乾淨、保持明亮，也可擺放銀柳（寓意銀兩）或聚寶盆、招財樹、貔貅等來增強財運。（圖／shutterstock）

2026年立夏節氣於今（5）日到來，立夏標誌著夏季開始、告別春天，萬物進入旺盛生長階段。但根據命理專家小孟老師、柯柏成表示，《NOWNEWS今日新聞》整理立夏由來、立夏禁忌、立夏開運法等資訊，帶領讀者一次讀懂立夏是什麼。立夏是二十四節氣中的第七個節氣，約落在每年國曆5月5至7日間，太陽到達黃經45度時即為立夏。「立」有著開始、奠定之意，而立夏代表著夏季開始、萬物至此繁茂生長，氣溫明顯升高，雷雨增多，農作物進入生長的旺季。民間傳統中，立夏有「補老爸」吃麵線、吃立夏蛋以及避免坐在門檻等習俗，藉此祈求身體健康，期望家人長壽。民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。今年立夏是5月5日，因此用5枚1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表五福臨門，能夠累積福德。今年立夏時節建議把家中北方方位加強整理乾淨、保持明亮，年前的大掃除到現在已經過了一段長時間，需要檢視一下流年上這個居家的財位，也可擺放銀柳（寓意銀兩）或聚寶盆、招財樹、貔貅等來增強財運。