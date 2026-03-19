我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友不僅傳出婚變，經紀公司也驚傳要收攤。（圖／翻攝自方志友臉書）

金馬得主成一姐 簽約後迎來事業高峰

與新公司可能整併 許瑋甯布局引關注

女星方志友近期因婚姻狀況亮紅燈登上版面，外界熱議她與楊銘威關係生變之際，又傳出事業端出現新變化，據悉她所屬的經紀公司抓馬文化，內部結構正在進行調整，甚至傳出經紀部門可能結束運作的消息，讓她在感情與工作層面同時面臨變動，形成雙重壓力，而她未來的事業動向也因發外界關注。回顧近年發展，方志友憑藉電影《本日公休》奪下金馬獎最佳女配角，事業迎來重要突破，隨後她加入由香港監製主導的抓馬文化，成為經紀部門主力藝人之一，在公司布局中佔有關鍵地位，當時公司也積極拓展版圖，甚至宣布打造全新串流平台，企圖在影視市場站穩腳步。根據《鏡週刊》報導，近期傳出抓馬文化將結束經紀相關業務，導致旗下藝人面臨重新規劃發展的局面，包括方志友、大文、大元等藝人，未來動向備受關注。由於公司原本積極擴編，如今卻突然傳出調整消息，也讓外界對整體營運策略產生諸多揣測。值得注意的是，抓馬文化過去曾宣布將與藝人許瑋甯合作成立新公司，並規劃發展經紀與製作業務，近期市場傳出現有藝人可能轉入新體系運作，形成資源整合，不過目前相關細節尚未對外公布，未來是否整併或重新分配資源，仍有待進一步確認。針對外界傳聞，抓馬文化方面回應，公司整體營運仍正常，現階段正針對部分業務進行調整與重組，未來規劃將另行公布，雖未正面證實經紀部門結束，但也未完全否認相關說法。隨著方志友同時面臨婚姻與事業變動，她的下一步動向，也成為外界持續關注的焦點。