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方志友拒當3寶媽 楊銘威邀做人遭打槍

方志友拉楊銘威結紮 夫妻倆「還年輕」遭醫生拒絕

▲楊銘威（右）這幾年想法漸漸改變，表示「不會再有第三胎」。（圖／C.H. WEDDING提供）

方志友、楊銘威近日爆出11年婚姻亮紅燈，兩人2015年奉子成婚，婚後育有一子一女。而楊銘威過去放話「目標是生3個」，卻遭方志友打槍，直言照顧兒女有些負荷不了，想先暫緩10年，後來楊銘威不想讓老婆太辛苦，夫妻曾考慮過結紮，但醫生以「還年輕」為由拒絕，要兩人先避孕就好。方志友24歲奉子成婚，陸續生下一對寶貝兒女，不時分享育兒生活，不過老公楊銘威過去放話「目標是生3個」，她多次被問到3胎計畫，表示想「封肚」了，坦言照顧兒女已讓她感到疲累，再加上工作忙碌，所以短時間沒有再生的打算，更笑喊：「我先阻擋10年！」方志友說，以前楊銘威有陣子會相約房事，問說：「要不要再生一個妹妹？」她則僅回「謝謝」2字拒絕。楊銘威雖非常喜歡小孩，但這幾年也漸漸改變想法，認為2個小孩恰恰好，不會再有第三胎，「孩子都大了，好不容易要輕鬆了，就不會再來一個找罪受」。夫妻倆也曾考慮結紮，但方志友透露醫生以「還年輕」為由拒絕，要兩人先避孕就好，先不用結紮。近日，方志友、楊銘威則爆出兩人已達成離婚共識，目前正透過律師進行協議程序，據悉這段看似穩定的關係早已因長期的性格差異，與育兒觀念不合出現裂痕，最終在一次酒後的激烈爭執下徹底爆發，對此雙方經紀人則低調回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」