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亞洲科技人才版圖正在改寫！最新報告顯示，馬來西亞關鍵科技職位薪資已首度超越日本，顯示當地半導體與數位產業快速崛起，正吸引全球資金與人才湧入。根據瀚納仕日本公布的數據，在高階主管職位中，馬來西亞科技長年薪上限年增27%，達2,800萬日圓（約新台幣約580萬元），正式超越日本的2,600萬日圓水準。瀚納仕日本執行董事托倫指出，馬來西亞薪資飆升並非短期現象，而是結構性轉變，主要來自外國直接投資大幅增加，以及政府積極打造半導體產業鏈。其中，北部檳城被視為發展核心，正從傳統組裝與測試基地，升級至晶片設計、先進封裝與晶圓製造等高附加價值領域，帶動整體薪資水準向上攀升。報告也指出，過去一年約30%的馬來西亞勞工薪資增幅超過6%，在包含中國、香港、新加坡與日本等五大市場中居冠；反觀日本僅14%達標，且高達56%專業人士對薪資不滿，65%甚至考慮轉職。分析認為，日本企業長期偏重國內市場與資本投資，對提升人才薪資的壓力較低，導致與國際行情出現落差。隨著馬來西亞逐步轉型為研發與創新中心，亞洲科技人才競爭將更加激烈，薪資版圖也可能持續洗牌。