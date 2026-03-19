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民進黨籍澎湖縣長陳光復於農曆大年初一重摔昏迷後，近一個月治療已見成效，昨（18）日其粉專更突然宣告「參選到底」，展現力拼連任決心。據了解，民進黨主席賴清德昨日召集澎湖黨部幹部及公職人員進行會議，會議雖觸及繼任人選盤點，但最終達成共識，認為應給予陳光復更多休養空間與時間，確保其在身體康復的最佳狀態下迎接選戰。布局2026年選舉，民進黨中央近期啟動各地方輔選會議，昨下午召集澎湖縣黨部的幹部、代表及公職人員赴中央黨部參加會議，由賴清德親自坐鎮，針對澎湖選情及政治布局展開沙盤推演。由於陳光復先前因摔倒昏迷，黨內憂心其健康狀況恐會影響後續選情，儘管部分地方黨公職抱持樂觀態度，認為陳光復病況已有好轉跡象，主張應給予更多恢復時間，但為防患未然，黨內已開始初步盤點接替人選，包含馬公市長黃健忠、立委楊曜的辦公室主任陳俊廷、最能代表陳光復的夫人吳淑瑾等人均被點名；對此，黨內人士強調，此盤點僅是初步討論，會中並未針對個人適任性進行實質討論。此外，會議亦探討選戰的連鎖效應，若黃健忠最終轉戰縣長，馬公市長將成為另一戰場，據悉，除了縣府多名首長被點名外，賴清德在會中更親自詢問在場的議員蘇育德，是否有意出戰馬公市長，然而，蘇育德以「暫無意願」婉拒。面對地方公職反映「陳光復縣長病況好轉、應給予尊重」的訴求，會議最終達成共識，應給予陳光復多些時間、讓他恢復；至於是否有「換人」時間軸，知情人士則表示，目前沒有。對於澎湖縣長人選一事，黃健忠受訪時說，仍要看陳光復的身體狀況，若他要代表黨出來，也要由選對會做最後確定；他並透露，昨天討論初步共識，是由他出來選縣長，不過，他仍希望陳能在短時間好起來、大家一起打拚。對於是否更換澎湖選將？民進黨表示，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，希望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾，「衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚」。