中東戰火引發全球關注，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）18日於國會聽證會表示，伊朗的傳統軍事力量已被基本摧毀，但政權核心依然存續。有外媒披露，川普（Donald Trump）無意長期陷入戰爭泥淖，有意在達成3大目標後即宣布結束戰事，但以色列是否同調則是一大問題。
美媒《Axios》引述白宮及政府官員消息稱，川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對於戰爭終點的看法可謂是同床異夢，川普的戰略目標非常明確、務實，主要聚焦於：徹底摧毀伊朗的核計劃及飛彈設施、殲滅伊朗海軍並確保航道安全、切斷伊朗對代理人（如葉門胡塞武裝及黎巴嫩真主黨）的資金鏈。
官員透露，川普不希望這場「史詩怒火」行動，演變成另一場曠日持久的戰爭，所以更傾向在達成目標後便撤軍，至於德黑蘭政權是否垮台則只是「額外收穫」。相較之下，以色列的立場更為強硬，特拉維夫對暗殺伊朗新任領導層展現出極大興趣，熱衷程度遠超美方，似乎更希望將德黑蘭政權連根拔起。
綜合上述，分析認為，即便川普單方面結束戰事，伊朗也未必會停止擾亂荷姆茲海峽，以色列也不一定會停下暗殺行動，俄羅斯還可能繼續提供伊朗情報支援，種種因素疊加，都讓中東的和平前景不明。
我是廣告 請繼續往下閱讀
官員透露，川普不希望這場「史詩怒火」行動，演變成另一場曠日持久的戰爭，所以更傾向在達成目標後便撤軍，至於德黑蘭政權是否垮台則只是「額外收穫」。相較之下，以色列的立場更為強硬，特拉維夫對暗殺伊朗新任領導層展現出極大興趣，熱衷程度遠超美方，似乎更希望將德黑蘭政權連根拔起。
綜合上述，分析認為，即便川普單方面結束戰事，伊朗也未必會停止擾亂荷姆茲海峽，以色列也不一定會停下暗殺行動，俄羅斯還可能繼續提供伊朗情報支援，種種因素疊加，都讓中東的和平前景不明。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。