美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）於週二（17）遞出辭呈，並在公開辭職信中批評以色列強拉美國進入伊朗戰爭，不過，美國總統川普（Donald Trump）立刻否認這些說法，且最新更傳出肯特因涉嫌「洩密」，正遭到美國聯邦調查局（FBI）調查。
根據《Axios》報導，三位知情人士透露，FBI肯特在遞出辭呈前就已對其展開調查，知情人士說肯特涉嫌向知名保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）和另一位保守派播客主持人洩漏情報，由於調查涉及機密信息，因此能夠透露的具體細節很少。
知情人士強調，對肯特的跟監與調查已經進行了數月，「他會說這是對他辭職的報復，但事實恰恰相反，他辭職是因為他正在接受調查」。但《Axios》報導也指出，若對肯特的調查真的早已進行了數個月，為什麼沒有將他解僱或調職，這一點讓人疑惑。
肯特預告自己會被抹黑
肯特辭職後，週三首次公開露面暢所欲言就是接受卡爾森的採訪，當時肯特就預告有人會試圖抹黑他，讓他為批評政府付出代價，「我明白我離開的方式，以及那封公開信，會讓川普政府的某些人來攻擊我」，但肯特認為川普終究會聽取意見，「不一定是聽我的意見，但我認為他內心深處知道，事情進展並不順利，他需要找到一種方法擺脫困境，而他正為此聽取不同人士的意見」。
肯特本人是特種部隊綠扁帽出身的老兵，曾參與11次戰鬥部署，退役後加入中央情報局（CIA），肯特曾為極右翼軍事組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員格雷厄姆·喬根森提供顧問服務，也與基督教民族主義團體「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）密切合作，獲得多名極右翼人物支持。一年前川普提名肯特擔任反中心主任時，稱讚肯特是「一生都在追捕恐怖分子與罪犯的人」。
伊朗是否對美國構成迫在眉睫的威脅？
肯特辭職信中批評以色列將美國拖入戰爭，認為伊朗並未對美國構成迫在眉睫的威脅，這也成為川普政府予以反駁的重點。不過，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）雖強調是否認定伊朗構成迫在眉睫的威脅，應由川普本人審視所有資訊後決定，但在週三的國會聽證會上，被問到她自己是否認為伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅時，加巴德拒絕回答。
這點與中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）形成鮮明對比，拉特克利夫明確表示他認為伊朗目前對美國構成迫在眉睫的威脅。另外，加巴德在書面發言稿中寫到，伊朗的核濃縮計劃已在去年6月美國午夜之錘行動中被徹底摧毀，「自那以後，伊朗沒有試圖重建其核濃縮能力」，這項評估似乎與川普的說法矛盾，也意味著伊朗並無法構成核威脅。不過，加巴德在發言時省略了該段落，被質疑為何沒有按照書面稿發言時，加巴德說是因為擔心用時過長因此予以刪減。
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知情人士強調，對肯特的跟監與調查已經進行了數月，「他會說這是對他辭職的報復，但事實恰恰相反，他辭職是因為他正在接受調查」。但《Axios》報導也指出，若對肯特的調查真的早已進行了數個月，為什麼沒有將他解僱或調職，這一點讓人疑惑。
肯特預告自己會被抹黑
肯特辭職後，週三首次公開露面暢所欲言就是接受卡爾森的採訪，當時肯特就預告有人會試圖抹黑他，讓他為批評政府付出代價，「我明白我離開的方式，以及那封公開信，會讓川普政府的某些人來攻擊我」，但肯特認為川普終究會聽取意見，「不一定是聽我的意見，但我認為他內心深處知道，事情進展並不順利，他需要找到一種方法擺脫困境，而他正為此聽取不同人士的意見」。
肯特本人是特種部隊綠扁帽出身的老兵，曾參與11次戰鬥部署，退役後加入中央情報局（CIA），肯特曾為極右翼軍事組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員格雷厄姆·喬根森提供顧問服務，也與基督教民族主義團體「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）密切合作，獲得多名極右翼人物支持。一年前川普提名肯特擔任反中心主任時，稱讚肯特是「一生都在追捕恐怖分子與罪犯的人」。
伊朗是否對美國構成迫在眉睫的威脅？
肯特辭職信中批評以色列將美國拖入戰爭，認為伊朗並未對美國構成迫在眉睫的威脅，這也成為川普政府予以反駁的重點。不過，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）雖強調是否認定伊朗構成迫在眉睫的威脅，應由川普本人審視所有資訊後決定，但在週三的國會聽證會上，被問到她自己是否認為伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅時，加巴德拒絕回答。
這點與中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）形成鮮明對比，拉特克利夫明確表示他認為伊朗目前對美國構成迫在眉睫的威脅。另外，加巴德在書面發言稿中寫到，伊朗的核濃縮計劃已在去年6月美國午夜之錘行動中被徹底摧毀，「自那以後，伊朗沒有試圖重建其核濃縮能力」，這項評估似乎與川普的說法矛盾，也意味著伊朗並無法構成核威脅。不過，加巴德在發言時省略了該段落，被質疑為何沒有按照書面稿發言時，加巴德說是因為擔心用時過長因此予以刪減。
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