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國際油價走高之際，馬來西亞政府選擇先替民眾扛下壓力。財政部最新指出，為了穩住開齋節前後的民生成本，政府目前每月燃油補貼支出已超過30億令吉（約新台幣219億元），並持續透過「仁政昌明RON95」（BUDI95）計畫，把符合資格者的RON95汽油價格維持在每公升1令吉99仙（約新台幣14.5元），同時凍結公共交通與陸路貨運用柴油價格，避免能源漲勢立刻傳導到通膨、運輸與日常消費端。財政部表示，儘管全球原油價格因西亞局勢升溫而大幅波動，國內燃油售價仍未完全反映國際市場漲幅。以3月中旬的價格為例，RON95無補貼價格維持在每公升3令吉27仙（約新台幣23.9元），公共交通及陸路貨運柴油則維持在每公升2令吉15仙（約新台幣15.7元），政府等於用補貼吸收相當大一部分漲價壓力。官方也強調，這項安排是為了確保民眾在節慶期間不致面臨生活成本突然升高的衝擊。這波補貼政策不只影響一般駕駛，也牽動整體交通與物流體系。財政部指出，目前仍有超過40萬輛公共交通與物流運輸工具，包括長途巴士、德士、羅里與拖格羅里，持續納入「補貼柴油管制系統」與「汽油補貼管控系統」下受惠。當局的考量很明確，若運輸燃料價格跟著市場全面上漲，最終反映的恐怕不只是加油站價格，而是票價、運費，甚至是食品與民生商品售價。馬來西亞過去長期以普遍補貼壓低燃油售價，但這種模式也讓高收入族群、外籍人士甚至走私鏈條同樣受益，財政負擔沉重。如今政府一方面保留針對性的補貼價格，一方面則試圖透過資格審核與補貼系統控管，把資源集中在真正需要的群體身上。官方日前也透露，截至2026年2月28日，符合資格的1650萬人中，已有超過88%、也就是接近1480萬人享有每公升1令吉99仙（約新台幣14.5元）的RON95補貼價。這顯示，燃油補貼雖然逐步朝向定向化發展，但受惠人口規模仍相當龐大，政府短期內仍難完全擺脫高額補貼壓力。當國際油價維持高檔，馬來西亞財政能否持續承受這種「凍漲穩民心」的模式，也將成為接下來備受關注的課題。財政部也表明，接下來將持續加強執法與監督，嚴防不合理漲價與跨境走私。由於馬來西亞燃油價格依舊低於部分鄰國，補貼燃油外流始終是敏感問題。對馬來西亞政府而言，當前策略如同走鋼索，既要穩住民生與經濟，也得防止補貼漏洞持續擴大。油價還在高檔盤旋，政府財政壓力已明顯升高，這場補貼保衛戰恐怕還有得打。