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民眾黨立委李貞秀日前首次質詢，卻發生內政部長劉世芳拒絕上台備詢的窘境，並稱李貞秀「只是一般民眾，不具握有公權力的立委資格」，引發社會熱議。內政部先前就已表示會拒絕李貞秀向他們索資，對此，陸委會主委邱垂正今（19）日指出，會秉持行政一體原則，所有的各部會都會有一致的做法，因為李貞秀爭議的法律跟事實非常明確，陸委會作為一個主管機關就是依法行政。邱垂正今在《POP Radio》接受專訪，直言不希望中配被標籤化，而他會後也被問及，陸委會是否會和內政部一樣拒絕李貞秀辦公室索資？邱垂正表示，秉持行政一體原則，所有的各部會都會有一致的做法，因為李貞秀爭議的法律跟事實非常明確，陸委會作為一個主管機關就是依法行政，這是職責所在。不過，邱垂正也提到，不希望在台灣的陸配群體因此風波而受太大的影響，畢竟陸委會一直都在關懷、協助陸配適應台灣社會，解決他們的問題，陸委會、海基會跟移民署，都是陸配的娘家、依靠、後盾。政策如此，未來也一樣會協助他們，所以不要再說什麼政府忽視陸配權益、歧視他們。而是李貞秀女士違反《兩岸條例》，不具備參選的資格，這是一個事實，這是法律的問題。至於劉世芳拒絕上台備詢，當時會議主席、民進黨立委李柏毅也同意她不上台一事，邱垂正被問到對於下週將由國民黨立委廖先翔輪值主席，不同立場恐導致議事僵持，陸委會有何因應？他指出，陸委會會跟立法院委員會說明，也會跟包括廖先翔以及其他各黨派的委員說明陸委會的立場。基本上在行政議題上，陸委會會堅持依法行政的原則。邱垂正表示，陸委會是《兩岸條例》的主管機關，會堅持依法行政立法院也應該會要求主管機關依法行政。那依法行政就是結果，立法院應也會尊重行政部門。