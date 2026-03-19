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泰國武里南府一段僧侶搭乘香蕉船的影片這兩天在社群平台瘋傳，畫面裡5名僧侶坐上造型像汽車的水上拖曳設施，在汶孔隆水庫高速滑行，引發外界兩極反應。有人覺得畫面荒唐又好笑，也有人質疑，僧侶身分象徵莊重與克制，公開參與娛樂性質濃厚的水上活動，恐怕已踩到社會對宗教形象的敏感紅線。綜合泰媒報導，影片最初由泰國網紅轉發到臉書，隨後迅速在網路擴散，觀看數衝上近800萬次。雖然原始貼文後來已被刪除，轉發者也澄清自己並非拍攝者，未料影片會掀起這麼大爭議，但相關畫面早已被多家媒體與社群帳號備份轉載，風波持續延燒。事件地點位於泰國汶干府汶孔隆縣的坎松汶海灘一帶。當地業者表示，這5名僧侶來自色軍府，原本是到汶干朝聖、參訪宗教場所，行程結束後到湖邊餐廳用餐，並提出想搭船欣賞水庫風景。由於現場當時沒有一般觀光船，店家便改以香蕉船代替，甚至沒有額外收費；另有報導指出，業者也說這趟行程僅繞湖觀景，未像一般遊客那樣刻意做高速甩尾，但另有媒體引述水上設施經營者說，整趟10分鐘體驗收費600泰銖，並包含拍照與拖曳行程，顯示各家說法仍有些微落差。泰國國家佛教辦公室事後表示，僧侶在合宜情況下可以搭乘各式交通工具，但香蕉船屬於娛樂設施，已超出「交通」範疇，因此不算適合出家眾使用，相關行為有違僧侶應有的規範。不過，官方目前並未打算對這5名僧侶祭出正式處分，而是交由地方佛教辦公室進行勸誡與警告。從結果來看，這起事件未必會演變成嚴厲懲戒案件，但已再度凸顯泰國社會近年對僧團紀律、宗教形象與公眾觀感的高度關注。尤其在社群媒體時代，原本可能只是地方景區的一次輕率體驗，往往幾小時內就會被放大成全國討論，對僧侶個人與寺院名聲都可能造成長尾效應。當僧侶身分與現代觀光、商業娛樂場景碰撞時，社會對「合宜」的標準往往比戒律文字本身更嚴格。影片裡的幾分鐘水上行程，也許未必涉及重大違法違戒，卻已足以讓不少民眾感到錯愕。對泰國佛教機構而言，如何在不過度擴大懲處的前提下，重新劃清僧侶公共行為界線，恐怕才是這起香蕉船爭議真正留下的後座力。