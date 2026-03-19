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受美伊戰事牽動全球能源供應、區域鄰國相繼收緊出口影響，柬埔寨正面臨近年少見的燃油壓力測試。全國約三成加油站一度關閉，政府除緊急擴大自新加坡、馬來西亞的進口，也同步接觸道達爾、雪佛龍等國際供應商，希望在短期內填補缺口；這場供油危機也再度暴露柬埔寨高度依賴進口能源的結構性弱點。柬埔寨礦物與能源部長高洛塔納（Keo Rottanak）18日受訪表示，越南與中國已宣布至少到3月底前限制燃油出口，優先確保本國市場供應，迫使柬埔寨必須加快轉向其他來源。官方說法顯示，近期來自新加坡與馬來西亞的燃油進口量已明顯增加，政府也正透過既有商業網絡與國際油商協調，降低周邊供應受限帶來的衝擊。柬埔寨全國約6300座加油站中，近期約有三分之一暫停營業，物流與庫存已受到實質影響。由於柬埔寨本身沒有煉油廠，汽油、柴油、航空燃油與液化石油氣幾乎全靠進口，平時庫存水位通常不到一個月，一旦鄰近供應國同步收緊出口，國內市場便容易迅速出現斷鏈風險。當局目前也正調查，部分業者是否趁預期油價續漲之際暫停銷售、囤貨待價。柬埔寨雖然仍維持接近歷史平均的庫存水位，但補貨速度已明顯承壓。高洛塔納指出，3月前18天自新加坡與馬來西亞進口的燃油量，較去年同期增加25%，代表替代來源確實正在補上缺口；但若和2月下旬相比，進口量仍大減40%，顯示新供應鏈雖已啟動，卻還不足以完全彌補原本來自周邊國家的穩定輸入。根據國際貿易中心資料，2024年泰國與越南合計占柬埔寨石油產品進口量逾六成，新加坡與馬來西亞占比接近三分之一，中國約占7%。但自2025年7月泰柬爆發邊境衝突後，泰國對柬供油便未恢復；如今越南也因區域能源緊張而收緊出口，中國同樣限制出貨，讓新加坡與馬來西亞從原本的輔助來源，迅速升高為當前最重要的替代支柱。高洛塔納也強調，柬埔寨近年擴大可再生能源部署，多少削弱了國際油價飆升的直接衝擊，使國內能源系統不至於完全被中東局勢牽著走。除了尋找短期替代供應，柬埔寨也把這次危機視為推動區域能源整合的警訊，主張應加速「東協電網」建設。對高度依賴進口能源、又缺乏本地煉製能力的國家來說，跨境電網與更多元的發電結構，不只是能源轉型議題，更已成為面對地緣衝突時的安全防線。