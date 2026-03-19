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2026智慧城市展暨淨零城市展聯合開幕暨頒獎典禮17日於台北南港展覽館開展，雲林縣政府以「農業台積電：翻轉雲林農業的AI創生服務」獲得智慧城市創新應用獎，縣長張麗善親自出席領獎，計畫處處長李明岳、農業處副處長蔡耿宇等人亦陪同出席，隨即前往「雲林展區」向獲獎團隊恭賀與讚揚，分享得獎的喜悅與榮耀。縣長張麗善表示，雲林從2022年來首次獲得智慧城市創新應用獎，今年連續第5年再度獲獎，迄今獲獎案例包含農、漁、畜累計數十智慧農業案例，此次再次獲獎不僅是對智慧科技導入農業的肯定，更象徵雲林智慧農業已由單一場域示範，進一步邁向跨域整合、可持續擴散的生態系治理新階段。張縣長說，雲林是農業大縣，也是臺灣推動農業轉型最重要的實踐場域之一。面對極端氣候、勞動力結構改變、產銷風險升高及淨零轉型等多重挑戰，縣府持續以科技作為治理工具，結合產、官、學、研各界量能，從生產端、管理端到決策端逐步建立更完整的智慧農業服務體系。此次以「農業台積電」為核心概念獲獎，所表現的不只是技術導入成果，更是以資料、服務與場域串聯形成的智慧農業生態系，展現雲林農業轉型由點到面、由示範到擴散的具體成果。張縣長指出，縣府計畫處與農業處攜手豐漁水產養殖有限公司、國興資訊股份有限公司、國立虎尾科技大學、子茂生產合作社及新湖合作農場等夥伴，將智慧城市、物聯網、AI及數位決策工具實際導入農業現場，並依不同產業型態發展相對應的應用服務。此次更進一步整合養殖管理、蜂業預警、契作管理與氣候調適等多元場域，讓農業不再只是被動因應環境變化，而是能透過數據掌握、風險預警與決策支援，朝向更精準、更穩健、也更具韌性的發展方向前進。計畫處處長李明岳表示，在2050淨零排放的國際趨勢下，農業的價值衡量已不再僅限於產量與產值，更延伸至碳管理、資源效率、循環利用與風險調適等面向。農業不僅具有糧食供應的重要性，也具備碳匯與綠色經濟發展潛力。透過新技術導入與資料治理，除了可提升農業生產效率，也能同步強化產品品質、服務能力與產業韌性，使農業在永續轉型中創造更高附加價值。農業處副處長蔡耿宇表示，智慧農業的核心並非以技術取代人力，而是透過科技協助農民減少重複性負擔、提升管理效率，並將第一線經驗轉化為可累積、可傳承、可複製的知識系統。縣府推動智慧化的目的，在於讓科技真正回應農業現場需求，協助農民從仰賴經驗的生產模式，逐步走向結合經驗與數據的智慧決策模式，進一步提升整體產業競爭力。領獎後，張縣長即率領縣府團隊前往2026智慧城市展暨淨零城市展「雲林展區」，向得獎團隊豐漁水產養殖有限公司許宏德負責人、國興資訊股份有限公司吳壬堯董事長、虎尾科技大學彭及忠教授、新湖合作農場陳清山理事主席與賴逸恆行銷經理、子茂生產合作社陳彥廷負責人等人恭賀與讚揚，同時也陪同台北市長蔣萬安一同聆聽智慧農業的創新應用展示說明。計畫處處長李明岳強調，從水產養殖、蜂業管理、契作生產到氣候調適，雲林此次展出的不只是四項個別技術成果，而是一套可連結不同場域、回應不同產業需求的智慧農業服務架構。未來縣府也將持續深化跨域合作，推動更多具在地性、可複製性與可擴散性的應用模式，讓智慧農業不只是示範應用，而能真正落地成為支撐雲林農業升級、地方創新與永續轉型的重要引擎。歡迎民眾至2026智慧城市展參觀時，可前來台北南港展覽館2館1樓「雲林展區」瞭解雲林智慧農業的豐碩成果，完成現場指定相關活動，可獲得雲林優質農特產品，數量有限，送完為止。