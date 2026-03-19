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6周大「包手阿金」爆紅！飼主一見鐘情秒帶回家

▲伯納多前腿覆蓋大面積黑色斑點，視覺效果宛如包手刺青，背部、耳朵以及尾巴也點綴著不規則黑色花紋，與寶可夢「卡蒂狗」十分相像。（圖／翻攝自TikTok@berniethegoldenr）

「包手阿金」特殊花紋怎麼來？竟是體細胞

突變

▲目前仍是奶犬階段的伯納多，圓潤模樣搭配特殊斑紋，更加放大可愛感。（圖／翻攝自TikTok@berniethegoldenr）

一隻名叫伯納多的黃金獵犬近期在網路爆紅，最大特色在於牠身上出現罕見黑色斑紋，從耳朵、四肢到尾巴都有，宛如天生包手刺青，也像極了寶可夢「卡蒂狗」。飼主表示，伯納多目前僅6周大，當初一看到照片就與丈夫決定收養。伯納多是純種黃金獵犬，異於一般外型的原因來自罕見體細胞突變，而非人工配種或混血，且不具遺傳性，因此父母並無相同特徵，也讓伯納多顯得更加獨特。伯納多目前僅6周大，由一名25歲、居住在墨西哥的女主人飼養。她回憶，當初在看到伯納多的照片時，就被牠獨特毛色吸引，畫面中可見，牠前腿覆蓋大面積黑色斑點，視覺效果宛如包手刺青，背部、耳朵以及尾巴也點綴著不規則黑色花紋，與寶可夢「卡蒂狗」十分相像，看起來引人注目。「我和丈夫立刻就愛上牠，並決定要把牠帶回家」，飼主幾乎沒有猶豫，也因為這份一見鍾情，伯納多成為家中新成員。之後女主人替伯納多開設社群帳號，將日常影像上傳分享，沒想到憑藉特殊外觀迅速累積關注，特殊花紋也成為牠爆紅的主因。隨著討論度升高，不少網友開始好奇這樣的毛色是否來自特殊配種，甚至懷疑是否混血。對此，女主人出面說明，伯納多其實是純種黃金獵犬，之所以會出現這樣的外觀，是因為罕見的「體細胞突變」，才讓局部毛色呈現不同變化。飼主也補充，這類突變並不具遺傳性，因此伯納多的父母並沒有類似特徵，也不會影響未來後代的毛色。換句話說，這樣的花紋更像是「獨一無二」的自然標記。目前仍是奶犬階段的伯納多，圓潤模樣搭配特殊斑紋，更加放大可愛感。網友們紛紛留言，「第一次看到包手的黃金」、「又奶又兇的太可愛了」、「看一眼馬上就會融化耶」、「好想要抱抱牠」、「快讓我隔空摸你的狗狗」，也讓不少人開始期待牠長大後的樣子。