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馬來西亞骨灰甕失竊案持續擴大，從柔佛古來延燒到森美蘭汝來，短短不到半個月，至少已有52個骨灰甕遭人盜走，且嫌犯不只偷走骨灰甕，還疑似透過境外WhatsApp來電向園方索討贖金，讓案件從單純竊盜升高為涉及勒索、跨區甚至跨國通訊犯罪的敏感案件。警方目前已同步追查多起案件是否為同一批人所為，而殯葬業者也開始醞釀全國串聯，準備一致拒付贖金，避免讓這股歪風越演越烈。根據《星洲日報》媒體報導，最新曝光的是森美蘭汝來孝恩園，共有30個骨灰甕失竊。汝來警區主任佐哈里指出，警方早在2月26日就接獲投報，指墓園骨灰塔內多個骨灰甕失蹤，後續調查發現，墓園管理層還曾接到一通從國外透過WhatsApp撥來的電話，對方聲稱已找到所有失竊骨灰甕，但要求支付贖金後才願意歸還。警方因此除了以偷竊方向偵辦，也同步援引勒索與非法入侵墓地等條文展開調查。警方現階段不排除，汝來案與本月6日柔佛古來萬福山莊發生的22個骨灰甕失竊案有關。古來案發生後，受影響家屬已報警並組群追查真相，如今汝來再傳相似手法，讓警方更傾向朝同夥作案或跨州流竄方向比對線索。佐哈里也表示，汝來警方將與其他警區共享情報，從不同角度調查嫌犯身分，包含是否存在有組織犯罪網絡，甚至是否涉及跨國團伙。從目前曝光的資訊來看，嫌犯不只熟悉墓園動線，可能也掌握骨灰塔管理漏洞。犯案者疑似可能冒充家屬進入園區，並以萬能鑰匙或工具撬開骨灰塔，把骨灰甕整批帶走，之後再設法向管理方或家屬索款。更讓業界警戒的是，這恐怕不是單一孤案。除了古來與汝來，雪州士毛月一處墓園半年前也曾發生骨灰甕失竊事件，警方雖已開檔調查，但至今尚未有人落網。這代表骨灰甕遭盜可能已不是偶發，而是近半年在馬來西亞部分墓園陸續浮現的治安漏洞。若案件之間確實存在共通手法，警方接下來是否成立更高層級的專案調查機制，將成為外界關注焦點。汝來警方也坦言，案件牽涉境外通訊與數位技術元素，因此已向相關單位尋求技術支援，盼能追蹤訊息來源、還原聯絡路徑並鎖定嫌犯身分。這起案件的偵辦關鍵，已不只在墓園監視器與現場採證，也包含通訊紀錄、帳戶流向與跨境數位足跡。若嫌犯確實是利用海外門號或境外平台操作，案件偵辦難度勢必進一步提高。面對風波擴大，孝恩園表示，管理層接獲相關訊息後已立刻啟動內部調查，並在確認部分骨灰甕未在原位後第一時間報警。另一方面，殯葬業也開始加快協調步調。巴生仙境山莊董事經理許國棟透露，業界正商議儘速召開全國墓園與殯葬業者大會，核心立場就是拒絕支付贖金，因為一旦有人讓步，只會讓犯罪者認定此類案件有利可圖，導致模仿犯和後續案件接連出現。在善後層面，業者也開始討論補救方式，包括與家屬協商設立神主牌、透過宗教儀式延續祭拜，或依家屬原先繳納的費用規畫相應補償。這些方案雖無法真正取代失竊骨灰甕所承載的情感與象徵，但至少顯示業界正試圖在刑事偵辦之外，先處理家屬最直接的哀痛與不安。畢竟對受害家庭而言，這不只是財物損失，更是對逝者尊嚴與家屬情感的二次傷害。這波骨灰甕失竊事件已從地方治安新聞，升高為牽動宗教倫理、殯葬管理與跨境犯罪偵查的複合型案件。接下來除了警方能否盡快釐清是否為同一集團犯案，各地墓園的門禁、監控、骨灰塔管理制度，以及業者面對勒索的聯防機制，恐怕也都得同步升級。否則今天被盯上的，是骨灰甕；明天被挑戰的，恐怕就是整個殯葬體系最基本的信任感。