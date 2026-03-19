我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新貿易措施與需求降溫雙重夾擊，正讓越南蝦業面臨今年以來最明顯的壓力測試。越南對美蝦出口在今年2月只剩約1600萬美元（約新台幣5.088億元），年減61%，不只反映美國買氣轉弱，也凸顯反傾銷稅與保證金制度，已讓出口商與進口商同步轉趨保守。越南海鮮出口商與生產商協會（VASEP）指出，雖然越南整體蝦類出口在今年前兩個月仍有成長，2月單月出口約3.1億美元（約新台幣98.6億元），前兩月累計6.895億美元（約新台幣219.3億元），年增近兩成，但美國市場表現卻明顯背離整體趨勢。協會認為，除了終端消費需求偏弱之外，美方近期貿易措施也提高交易不確定性，讓美國買家下單態度轉趨審慎，進一步壓縮越南蝦商的接單空間。美國商務部對越南冷凍暖水蝦反傾銷稅第19次行政複審最終結果。根據公告，朔莊海鮮公司與通順公司等被課以25.76%的傾銷幅度；在扣除0.3%出口補貼抵扣後，現金保證金比率調整為25.46%。至於符合單獨稅率、但未被列為強制應訴的企業，則適用4.58%的傾銷幅度，以及4.28%的現金保證金比率。這代表越南蝦企雖非全面遭遇最高稅負，但不同企業之間的成本差距被快速拉大，接單能力也出現明顯分化。從市場面來看，美國依舊是越南水產品的重要出口目的地，但今年成長動能正在轉弱。美國進口商目前除了要評估價格，也更加在意後續政策變化、通關成本與風險控管，導致短期採購節奏放慢現在影響越南蝦業的，不只是稅率高低而已，還包括買方對未來局勢的猶豫。這種「先觀望再下單」的氛圍，往往比一紙關稅更讓出口商頭痛。越南海鮮出口商和生產商協會先前曾指出，亞洲市場買氣相對穩定，中國等市場仍為越南蝦出口提供支撐，讓整體出口數字不至於轉為全面下滑。只是當美國市場突然踩煞車，越南蝦業也再次暴露出對單一高值市場過度敏感的老問題。接下來若美國需求未見回溫、貿易政策也沒有明朗化，越南蝦商恐怕還得在價格、訂單與市場分散之間，繼續打一場硬仗。