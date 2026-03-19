堪稱是整年中最強轉運日土地公頭牙將於明日3月20日（週五）到來，這天同時也是「龍抬頭」與節氣春分。根據命理專家高宏寓表示，頭牙、龍抬頭5大生肖「牛、馬、羊、猴、雞」運勢最旺，而改運別只剪頭髮，可以靠「換錢母、接龍氣、轉心境、行正道」等方式轉運翻身，另外提供土地公頭牙拜拜7大吉時與供品，帶領民眾快速了解土地公頭牙拜什麼。
土地公頭牙、龍抬頭、春分同天！最強轉運日5生肖最旺
節氣春分正逢國曆3月20日到來，同時也是土地公頭牙、傳統習俗「龍抬頭」的日子。根據命理專家高宏寓表示，土地公頭牙、龍抬頭當天幸運生肖是「牛、馬、羊、猴、雞」，建議可朝家宅正東南方走7步朝拜土地公。
龍抬頭別只剪頭髮改運！靠5招轉運大翻身
📍龍抬頭開運第1招：剃龍頭
龍抬頭日在仲春卯月初，「卯」五行屬木，卦象為「震」，建議可在吉時剪髮，象徵出人頭地、陽氣生發。
📍龍抬頭開運第2招：換錢母
信眾可於福德正神、招財童子、進寶童郎前求取錢母，記得恭敬心祈稟本名、農曆生日，以及換錢母用途及來意。
📍龍抬頭開運第3招：接龍氣
建議可在卯時（05：10～06：50）前往遠離塵囂之處，接收大自然與正面能量磁場，伸展接龍氣。
📍龍抬頭開運第4招：轉心境
可多誦安土地真言：「南無三滿哆，母馱喃，唵，度嚕度嚕，地尾薩婆訶」，讓身心靈可得到安寧。
📍龍抬頭開運第5招：行正道
透過平時善行累積福報，如以米代金助弱勢，但記得一切量力而為即可。
土地公頭牙拜拜集好運！7大吉時、供品一次看
📍頭牙拜土地公吉時
◼︎ 子時23:10-00:30
◼︎ 丑時01:10-02:30
◼︎ 卯時05:10-06:50
◼︎ 辰時07:10-08:30
◼︎ 巳時09:10-10:30
◼︎ 午時11:10-12:30
◼︎ 未時13:10-14:30。
📍頭牙拜土地公供品
供品建議準備麻糬（象徵黏錢）、花生（好事發生）、酒（活得長久）、香蕉（象徵案件成交）、鳳梨（好運旺旺）、蘋果（平安）、甘蔗（節節高升）。除上述建議，也可準備湯圓、潤餅、麻油雞、鮮花、麻荖、仙草、潤餅、韓式炸雞、堅果、雞精、燕窩、鳳梨酥等物品，以此祭拜感謝土地公。
資料來源：高宏寓
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
節氣春分正逢國曆3月20日到來，同時也是土地公頭牙、傳統習俗「龍抬頭」的日子。根據命理專家高宏寓表示，土地公頭牙、龍抬頭當天幸運生肖是「牛、馬、羊、猴、雞」，建議可朝家宅正東南方走7步朝拜土地公。
📍龍抬頭開運第1招：剃龍頭
龍抬頭日在仲春卯月初，「卯」五行屬木，卦象為「震」，建議可在吉時剪髮，象徵出人頭地、陽氣生發。
📍龍抬頭開運第2招：換錢母
信眾可於福德正神、招財童子、進寶童郎前求取錢母，記得恭敬心祈稟本名、農曆生日，以及換錢母用途及來意。
📍龍抬頭開運第3招：接龍氣
建議可在卯時（05：10～06：50）前往遠離塵囂之處，接收大自然與正面能量磁場，伸展接龍氣。
📍龍抬頭開運第4招：轉心境
可多誦安土地真言：「南無三滿哆，母馱喃，唵，度嚕度嚕，地尾薩婆訶」，讓身心靈可得到安寧。
📍龍抬頭開運第5招：行正道
透過平時善行累積福報，如以米代金助弱勢，但記得一切量力而為即可。
📍頭牙拜土地公吉時
◼︎ 子時23:10-00:30
◼︎ 丑時01:10-02:30
◼︎ 卯時05:10-06:50
◼︎ 辰時07:10-08:30
◼︎ 巳時09:10-10:30
◼︎ 午時11:10-12:30
◼︎ 未時13:10-14:30。
供品建議準備麻糬（象徵黏錢）、花生（好事發生）、酒（活得長久）、香蕉（象徵案件成交）、鳳梨（好運旺旺）、蘋果（平安）、甘蔗（節節高升）。除上述建議，也可準備湯圓、潤餅、麻油雞、鮮花、麻荖、仙草、潤餅、韓式炸雞、堅果、雞精、燕窩、鳳梨酥等物品，以此祭拜感謝土地公。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。