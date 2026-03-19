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中國反應與區域風險

日本政府回應：並非方針轉向

美國國家情報總監辦公室（ODNI）18日公布年度威脅評估報告，其中特別點名日本首相高市早苗去年在國會會針對「台灣有事」的答辯。報告認為，高市早苗提及基於《安保法》行使集體自衛權的「存立危機事態」，在日本制度上具有極高分量，這意味著現職日本首相在戰略上的「重大轉向」。但同時也警告，中國對此高度警戒，恐加劇台海周邊緊張情勢。根據日本放送協會（NHK）報導，美國統轄情報機關的國家情報總監辦公室18日發布「2026年美國情報社群年度威脅評估」，指出在中國與東亞情勢方面，自高市早苗針對「台灣有事」發言以來，日中之間的緊張關係升高。報告並指出，上述發言涉及「存立危機事態」，認為「高市早苗的具體發言在日本制度上具有分量，代表現任首相的重大政策轉變」。另一方面，報告分析，中國極度擔憂高市早苗的言論會助長台灣的獨立運動，並指出中國可能會在尖閣諸島（釣魚台）周邊加強軍隊與海警活動，進而「提高事故或誤判的風險，可能導致非預期的緊張升高」。美國情報當局也對台海戰爭時程做出相對審慎的判斷。報告研判中國傾向在不引發全面衝突的前提下，持續形塑有利統一的環境，包括灰色地帶行動與軍事壓力，但目前並未計畫在2027年對台發動侵略。不過是否採取軍事手段，仍將取決於軍事狀況、台灣局勢以及美國是否介入等多項因素。針對美國情報當局將高市早苗的發言定調為「重大轉變」，日本內閣官房長官木原稔在記者會上做出回應，表示日本政府不便逐一評論外國政府文件內容，並強調「何種情況符合『存立危機事態』，政府一貫立場是根據實際發生的具體狀況綜合判斷」，否認政策存在重大轉向。