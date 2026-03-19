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▲YouBike的置物籃幾乎被撞爛，若李姓國中生違規屬實後續恐遭到開罰。（圖／警方提供）

新北市蘆洲區昨（18日）下午4時許發生一起恐怖車禍，一名就讀8年級的李姓國中生，當時放學後準備騎YouBike回家，過程中卻疑似為了搶快「切西瓜」左轉，直行的小客車閃避不及撞上李姓國中生，當場倒地不起，另YouBike置物籃幾乎被撞爛，場面怵目驚心。據了解，14歲的李姓國中生正值放學時間，騎乘YouBike準備返家途中，沿著復興路欲左轉民權路方向時，疑似為了搶快違規「切西瓜」穿越馬路，遭到44歲陳姓男子駕駛的小客車撞上。由於撞擊力道相當大，李姓國中生當場噴飛倒在斑馬線上，另YouBike更是被撞飛了幾公尺遠。警方獲報到場後，發現李姓國中生受有四肢擦挫傷，緊急送往新光醫院救治，所幸並無生命危險。警方依規定替雙方進行酒測，酒測值均為0；若李姓國中生違規屬實，後續將依《道路交通管理處罰條例》第48條第3項開罰，可處600至1800元罰鍰。詳細肇事原因仍有待進一步調閱監視器釐清。