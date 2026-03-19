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▲KiiiKiii隊長Jiyu空靈氣質神似新垣結衣爆紅，此次宣布來台讓不少粉絲都十分激動。（圖／翻攝自X）

曾被看衰紅不起來 靠〈404〉徹底翻身

隊長Jiyu成焦點人物 空靈氣質被讚神似新垣結衣

▲KiiiKiii是韓國超人氣女團IVE（如圖）的師妹團。（圖／記者葉政勳攝）

五位成員青春感十足 從大姐Leesol到忙內Kya都很有記憶點

中信兄弟棒球音樂季卡司接連掀起討論，繼先前外界瘋猜可能找來韓國新人男團LNGSHOT後，官方今（19）日再度公布新一波韓星名單，這次疑似要來台的，正是「STARSHIP娛樂」新生代女團KiiiKiii，同時也是韓國超人氣女團IVE的師妹團。由於KiiiKiii被視為IVE之後，公司相隔多年再推出的重點女團，因此消息一出立刻讓不少韓流粉絲與球迷相當興奮，也讓這場原本就備受矚目的棒球音樂季再添話題。KiiiKiii雖然出道時間不長，卻已在韓國樂壇快速打開知名度，尤其近期憑藉歌曲〈404 (New Era)〉逆襲爆紅，從原本音源榜百名外一路衝上Melon Top100冠軍，氣勢相當驚人，如今她們將登上中信兄弟舞台，也讓不少人直呼這次棒球音樂季卡司誠意十足，完全不輸一般大型韓流拼盤演出。事實上，KiiiKiii自出道以來始終伴隨兩極評價，從先行曲推出時機與IVE回歸太接近，到團名發音引發部分討論，都讓她們一開始承受不小壓力，甚至一度被網友酸「紅不起來」，不過她們並未被爭議拖垮，反而靠作品一步步累積口碑，逐漸讓更多人看見這個團體的特色與潛力。尤其這次新作〈404 (New Era)〉主打千禧年復古氛圍，不只旋律洗腦，整體造型、視覺與企劃概念也收穫大量好評。從出道先行曲〈I DO ME〉的清新森林系，到後續作品帶出的怪誕、青春與Y2K感，KiiiKiii的團體路線愈來愈鮮明，也慢慢走出「IVE師妹」之外，建立屬於自己的辨識度。五人之中，最先引起大量討論的就是隊長Jiyu，她雖然不是團內最年長的成員，卻有穩定領導氣場，出道初期以一頭清爽短髮與自然笑容迅速抓住目光，空靈清新的氣質更被不少網友點名神似日本女星新垣結衣，也有人認為她有點像王淨，整體給人一種乾淨又舒服的初戀感。Jiyu在15歲時被STARSHIP星探挖掘，之後進入公司成為練習生，還曾與IVE日籍成員Rei住同一間宿舍，加上本身日文能力流利，也讓她更容易受到亞洲粉絲關注。如今KiiiKiii確定登上中信兄弟棒球音樂季，Jiyu是否會成為現場最搶眼的門面焦點，也已成為粉絲熱烈討論的另一大看點。KiiiKiii由Leesol、Sui、Jiyu、Haum與Kya五位成員組成，平均年齡只有17歲，整體氣質年輕又有活力，年紀最大的Leesol擔任Rap位置，外型清新又能消化不同風格；Sui則是主唱，曾有SM娛樂練習生經歷，聲線溫暖又有辨識度。Haum本來以芭蕾夢想為起點，後來轉向K-POP發展，成為團內主舞兼全能Ace代表。至於忙內Kya雖然年紀最小，但舞台存在感相當強，這次在〈404 (New Era)〉中的低沉開場嗓音更讓不少人一聽就記住，她過去曾以兒童模特兒身分活動，也待過不同公司當練習生，累積不少經驗，從整體配置來看，KiiiKiii不只是顏值吸睛，各成員在聲音、舞蹈與個人特色上也都有明確記憶點，難怪能在短時間內吸到大量粉絲。