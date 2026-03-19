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▲江和樹與愛狗人士帶著幼犬屍體到台中市保處灑冥紙。（圖／江和樹提供，2026.03.19）

台中市一名男子2年內連續向台中市政府認養2隻幼犬，卻疑似長期虐待，導致一隻人間蒸發、另一隻日前活活被安全帽砸死，鄰居通報1999，動保處卻未積極處理，幼犬最終死於非命。市議員江和樹今天與愛狗人士帶著小狗屍體前往動保處抗議。動保處表示已完成現場查訪並啟動調查程序，後續將配合檢警釐清案情。這起虐犬通報事件發生在11日，動保處人員先是質疑通報鄰居只提供小狗哀號聲、沒有虐犬畫面，最後才表示已排定14日處理，但外包單位並未出現，導致小狗14日傷重死亡，被飼主通報由垃圾車載走。鄰居擔心會有第3隻小狗被虐死，透過地方社群揭露此事，並找上江和樹。由於彰化日前才發生何姓飼主虐殺一歲杜告犬「健康」，事後曝光後謊稱狗兒逃走的事件，引爆網友怒火，住家連續多天被包圍，飼主擔心事件鬧大後遭報復，昨晚連忙到派出所自首。一位愛媽在抗議現場氣到大哭，她表示飼主2年多前認養一隻幼犬，此後屋內不時傳出哀鳴聲，去年這隻狗疑似被打死，飼主再於3個月前認養新的幼犬來虐待。飼主則向警方表示，另一隻狗「跑掉了、不知去向」，說法和彰化的虐狗案如出一轍。江和樹說，他16日連繫上動保處，動保處一個小時便與助理和里長會合，但民眾循正常管道反映，卻5天未獲處理，「這樣還叫人民公僕嗎」？動保處不只認養系統出問題，讓施虐者不斷有小狗可虐待，通報系統也失靈，他要求動保處把傲慢的公務人員名單交出來。動保處說明，3月11日接獲通報後，民眾於12、13日補充提供相關聲音資料，16日派員前往現場了解飼養狀況。飼主說明幼犬於14日不明原因死亡，期間曾因皮膚異常送醫治療。目前已扣留犬隻屍體，並送交專業單位進行解剖檢驗，以釐清死亡原因及傷勢情形，作為後續刑事偵辦及行政裁處依據；另警方已受理調查，行為人並已到案說明，相關案情仍由警方偵辦中。動保處強調，依《動物保護法》規定，故意傷害動物致死者，最重可處2年以下徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金；後續將依檢驗結果及偵辦進度辦理相關查處，並檢討通報案件處理流程，精進處理時效。