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2026九合一選舉腳步逐漸逼近，國民黨與民眾黨18日敲定合作機制，針對宜蘭、新北、嘉義市等縣市整合，拍板採用「全民調」方式進行，共同推出最強候選人。不過，政治評論員吳靜怡認為，這套制度表面看似公平，實際上卻是國民黨主導的「溫水煮青蛙」策略，而創黨主席柯文哲只好吃下「5顆毒蘋果」，最後留下的，就是泡沫與遺憾。吳靜怡指出，藍白提出「先各自提名、再全民調決定最強一人」這套機制表面公平，實際上是國民黨設計的「溫水煮青蛙」殲滅戰，把地方首長選戰的主導權一席席讓給國民黨，看來黃國昌不是在壯大民眾黨，而是在替他自己安排一場體面退場，柯文哲呢？只好吃下5顆毒蘋果！首先，吳靜怡點出「第一顆毒蘋果」是民眾黨的主體性被徹底打穿，她分析，民眾黨在地方缺乏母雞與組織根基，也欠缺自主擴張能力，在合作架構下恐淪為附庸角色，甚至被形容為僅剩國會「小藍八」的存在；「第二顆毒蘋果」則直指柯文哲的政治遺產全都是泡沫，原希望讓民眾黨從「一人政黨」轉型為可獨立作戰的組織，但現行協議僅涵蓋縣市長層級，議員選舉毫無禮讓空間，使基層候選人如同泡沫般脆弱，票源也可能被藍營基本盤全面吸納，進一步導致地方組織流失。至於「第三顆毒蘋果」，吳靜怡認為，民眾黨內部一定會裂成兩派，而且裂得更兇。一派可能支持回歸「合作反綠」的策略，另一派則質疑若連具競爭力的首長人選都難以推出，政黨存在的必要性何在，進而走向反對黃國昌的路線；「第四顆毒蘋果」部分，吳靜怡提醒，國民黨未必能全盤吸收白營票源，甚至可能高估自身整合能力。她引述柯文哲過去曾點名宜蘭、新竹與彰化等地，恐出現「藍轉綠」的風險，並指出民眾黨支持者中有相當比例屬於游離與反建制族群，若對全民調機制產生被「整碗端走」的感受，部分人可能轉為冷感、不投票，甚至流向其他非藍陣營選項。「第五顆毒蘋果」則是民眾黨2028的談判權會提前歸零，吳靜怡提到，地方選舉從來不是地方選舉而已，而是總統大選的籌碼分配戰，黃國昌提早用全民調證明「白不如藍」，這才是藍白全民調全面落敗最深的後座力，連2028都提早奉送出去，民眾黨不只組織大量流失，立委也絕對守不住8席，成為被葬送的民眾黨！最後，吳靜怡強調，黃國昌不甘於自己成為「超速仔」，卻是拉下民眾黨淪為藍營「陪跑小弟」，柯文哲也只是個輔選工具。藍白合民調就是民眾黨生存線的破盤，最後留下的，就是泡沫與遺憾。