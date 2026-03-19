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立法院新會期開議，國民黨立院黨團今（19）日宴請黨團成員，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等人都受邀與會。國民黨團總召傅崐萁說，為強化黨內溝通，黨主席與立院黨團已建立定期會商機制，讓黨籍立委能夠直接與黨中央面對面交流意見，這有助於讓委員暢所欲言，也讓主席能即時掌握黨團想法，形成良好互動。傅崐萁說，當前國內面臨諸多挑戰，包括行政院在法案推動上與國會之間的對立情形，以及多項法案未能順利推進，已對國會運作造成影響。此外，他也提到台灣在能源政策及國際局勢方面，同樣面臨嚴峻考驗；還有行政院長卓榮泰赴日本行程，外界仍存在許多疑問，實際情況有待進一步釐清，面對國內外各項問題，國民黨必須逐一檢視並提出對策，積極回應社會關切。國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市議員初選，引發黨內不滿，但中常會18日卻未處理蕭敬嚴案，對此傅崐萁說，黨內事務應透過既有機制處理，由中央黨部與黨團進行溝通協調，國民黨作為一個有制度與原則的政黨，相關問題皆可依規定處理，並透過理性溝通尋求共識，期盼在制度運作下促進黨內良性互動與發展。