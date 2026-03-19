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泰國北部甘帕尼蓬府（Kamphaneg Phet）一座加油站17日凌晨湧入數百名村民排隊搶油，場面宛如「燃油大逃殺」，居民提著油桶等待加滿汽柴油。根據《美聯社》報導，當地民眾拍攝的畫面顯示，居民最早在凌晨2點就前來排隊，當6,000公升燃油送達時，工作人員發放號碼牌並限制每人加油量：一般民眾限500泰銖（約新台幣450元），農業用大型車輛限1,000泰銖（約新台幣900元）。排隊過程中，部分駕駛因搶先順序發生爭執，甚至一度氣氛緊張差點爆發肢體衝突，所幸在工作人員介入下才得以控制。儘管等待多時，許多人仍空手離開，部分居民抱怨「辛苦排隊卻加不到油」。官方表示，將在新一批燃油抵達時啟動改進的排隊制度，以避免再次出現混亂。能源部長奧塔波·瑞克皮布恩（Auttapol Rerkpiboon）強調，泰國已向安哥拉與美國採購約260萬桶燃油，且煉油廠運作已達滿負荷。燃油搶購潮的背後，是美伊衝突導致全球燃料供應緊張，經過霍爾木茲海峽的運輸暫停，使國際油價上漲，也衝擊依賴燃料的地區民生。分析指出，若地緣衝突持續，短期內泰國及其他亞洲國家仍可能面臨類似燃油恐慌，民眾需提前因應，並考慮節能措施避免生活受到過度衝擊。