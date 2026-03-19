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國民黨前發言人蕭敬嚴登記黨內新北市議員初選，不過藍營內部不滿他頻上親綠政論節目，卻未幫黨或黨內其他政治人物澄清，反而還落井下石，要求他退選。國民黨18日中常會，會中有中常委開砲，希望黨主席鄭麗文能處理，不過鄭麗文反對由主席發動。兼任中常委的藍委羅明才今（19）日受訪嗆蕭敬嚴，叫小賀的話，去弄別人，弄黨內同志幹嘛？國民黨18日通過與民眾黨的合作協議，為年底九合一選舉藍白合鋪路。羅明才說，藍白協議合作，這是在野黨有史以來最團結的一刻，所以如果有其他人見縫插針，對黨內同志攻擊謾罵，甚至用不實的言論，來傷害自己人，大家當然就會同仇敵愾、感同身受。羅明才說，鄭麗文不願由他下令懲處蕭敬嚴，他也尊重主席作法，畢竟黨有黨的機制，此案也應由考紀會處理，不是主席說的算，但他還是希望所有黨員知道，「我們唯一的目標就是團結，最重要的就是同志之間，絕對不可以自相毀滅、自相殘殺，講難聽一點，你真的叫小賀的話，就弄別人就好，你幹嘛弄自己本黨的同志？所有的槍口都應一致要對外。」