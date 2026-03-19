美國國家情報總監辦公室（ODNI）發布「2026美國情報社群年度威脅評估」（2026 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community）報告。內容提到中國正透過頻繁的軍事演習加大對台灣的壓力，但對於原先美國國防部評估中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，在此份報告中認為，中國目前並未計畫在2027年入侵台灣。
根據路透報導，這項評估出現在情報機構年度《全球威脅報告》中。此時，北京正透過頻繁的軍事演習加大對台灣的壓力；同時，美國總統川普則在其任內淡化中國採取軍事行動的風險。
美國國家情報總監辦公室這份多達30多頁的「2026美國情報社群年度威脅評估」，內容談及中國與台灣的部分落在21頁至23頁，並對情勢做出最新分析。
根據路透報導，美國國防部去年底表示，美軍認為中國正準備在2027年具備贏得對台作戰的能力。2027年也是中國人民解放軍建軍百年。美方指出，中國也在完善各種方案，以便在必要時以「強力手段」奪取台灣。
在最新的情報評估報告中指出，「中國儘管威脅在必要時使用武力推動統一，並反制其所認為的美國利用台灣削弱中國崛起的行為，但若可能，仍傾向在不動用武力的情況下實現統一。」
美國情報界評估，中國領導層目前並未計畫在2027年對台灣發動入侵，也沒有為實現統一設定明確時間表。然而，中國公開強調，與台灣統一是實現其到2049年「民族復興」目標所必須的一步；2049年正值中華人民共和國成立100週年。幾乎可以確定中國會在決定是否以及如何採取軍事手段推動統一時，考量多項因素，包括解放軍的戰備程度、台灣的行動與政治情勢，以及美國是否會為台灣進行軍事介入。
報告中點出，中國官員認知到，對台灣發動兩棲登陸作戰將極為困難，且失敗風險很高，特別是在美國介入的情況下。中台之間的衝突可能會干擾美國取得對全球經濟至關重要的貿易與半導體技術。若美國介入，可能會因中國的網路攻擊而使其運輸部門遭受重大但可恢復的干擾。
報告提到，即使美方未直接介入，美國及全球的經濟與安全利益仍將面臨重大且代價高昂的衝擊，包括科技供應鏈受阻以及市場投資人恐慌。此外，若與美國爆發長期戰爭，將對美國、中國及全球經濟帶來前所未有的高昂成本。
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美國國家情報總監辦公室這份多達30多頁的「2026美國情報社群年度威脅評估」，內容談及中國與台灣的部分落在21頁至23頁，並對情勢做出最新分析。
根據路透報導，美國國防部去年底表示，美軍認為中國正準備在2027年具備贏得對台作戰的能力。2027年也是中國人民解放軍建軍百年。美方指出，中國也在完善各種方案，以便在必要時以「強力手段」奪取台灣。
在最新的情報評估報告中指出，「中國儘管威脅在必要時使用武力推動統一，並反制其所認為的美國利用台灣削弱中國崛起的行為，但若可能，仍傾向在不動用武力的情況下實現統一。」
美國情報界評估，中國領導層目前並未計畫在2027年對台灣發動入侵，也沒有為實現統一設定明確時間表。然而，中國公開強調，與台灣統一是實現其到2049年「民族復興」目標所必須的一步；2049年正值中華人民共和國成立100週年。幾乎可以確定中國會在決定是否以及如何採取軍事手段推動統一時，考量多項因素，包括解放軍的戰備程度、台灣的行動與政治情勢，以及美國是否會為台灣進行軍事介入。
報告中點出，中國官員認知到，對台灣發動兩棲登陸作戰將極為困難，且失敗風險很高，特別是在美國介入的情況下。中台之間的衝突可能會干擾美國取得對全球經濟至關重要的貿易與半導體技術。若美國介入，可能會因中國的網路攻擊而使其運輸部門遭受重大但可恢復的干擾。
報告提到，即使美方未直接介入，美國及全球的經濟與安全利益仍將面臨重大且代價高昂的衝擊，包括科技供應鏈受阻以及市場投資人恐慌。此外，若與美國爆發長期戰爭，將對美國、中國及全球經濟帶來前所未有的高昂成本。