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▲鄧凱（如圖）因為有美術學院背景，讓他有獨特的藝術氣質。（圖／翻攝自鄧凱微博）

近期古裝大劇《逐玉》熱播，劇中飾演「銀髮皇孫」齊旻的男星鄧凱，憑藉著極具張力的演技與深情執著，成功在一票演員中殺出重圍。他不僅將角色充滿悲劇色彩的特質演繹得淋漓盡致，更因擁有189公分的傲人身高與俊朗帥氣的外型，讓觀眾淪陷。隨著劇集爆紅，鄧凱的人氣也跟著水漲船高，短短時間內狂漲超過50萬粉絲，成為近期討論度最高的大帥哥，戲外的他，還是高材生學霸。在《逐玉》中，鄧凱飾演的齊旻對孔雪兒飾演的俞淺淺愛得痴狂，那種帶著偏執、甚至有些病態的深情，被外界生動地形容為近年最迷人的陰濕男鬼人設。他將齊旻骨子裡的瘋狂與悲情具象化，讓觀眾對這個反派特質濃厚的角色不僅恨不起來，反而充滿心疼。有趣的是，雖然戲裡是個強勢又危險的瘋狂皇孫，戲外的鄧凱在面對孔雪兒時，卻時常流露出靦腆、嬌羞的模樣，被粉絲笑稱根本是「莫名的小狗」。據悉，孔雪兒過去曾是鄧凱的偶像，如今兩人不僅合作拍戲，還誕生了超高人氣的CP，讓大批粉絲嗑到停不下來，紛紛敲碗要求他們「原地二搭」。除了吸睛的外型與精湛演技，鄧凱的背景同樣大有來頭。1995年出生於遼寧大連的他，其實並非表演科班出身，而是畢業於中國頂尖藝術學府之一的魯迅美術學院。是名副其實的藝術高材生，鄧凱帶著獨特的藝術氣質與絕佳的審美跨足演藝圈，非科班的背景，反而讓他的表演不受框架限制，多了一份野蠻生長的爆發力。回顧鄧凱的演藝之路，其實並非一夕爆紅。2018年他演出古裝劇《三國機密之潛龍在淵》正式踏入演藝圈，隨後在《流淌的美好時光》、《暗戀橘生淮南》等現代劇中穩扎穩打累積經驗。真正讓他開始在觀眾心中留下深刻印象的，是幾個讓人恨得牙癢癢的反派角色。無論是《長風渡》裡強搶民女、被白敬亭打斷腿的紈絝子弟「王榮」，還是《少年歌行》中野心勃勃、壞事做盡的七皇子「赤王蕭羽」，鄧凱都用實力證明自己不僅有顏值，還能扛得住複雜立體的反派人設。歷經了《風月變》、《顏心記》、《定風波》等多部作品的淬鍊，鄧凱終於在2026年的《逐玉》迎來了演藝生涯的高光時刻，讓粉絲都更加期待他未來的表現。