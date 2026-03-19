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▲Hearts2Hearts的隊長志宇日前在上海浦東機場被粉絲衝撞，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

現場秩序失控 隊長一度被推擠失去平衡

▲經紀公司出新招，透過手牽手圍圈圈方式，保護Hearts2Hearts。（圖／翻攝自Threads）

防再發意外 保全改採「手拉手人牆」策略

韓國「SM娛樂」推出的新女團Hearts2Hearts，作為aespa的師妹團，自出道以來關注度持續攀升，日前她們前往上海舉辦簽售活動，現身浦東機場時吸引大批粉絲聚集，場面一度相當混亂，粉絲為了近距離接觸偶像不斷向前推擠，使原本就狹窄的動線更加壓迫，也讓成員移動變得困難。對此，經紀公司祭出新招，要求保全「手牽手」圍成人牆，讓不少粉絲笑說：「好像小朋友在玩遊戲！」根據現場畫面顯示，當時人潮逐漸失控，成員行進速度被迫放慢，其中站在外側的隊長志宇因位置不利，明顯受到擠壓影響，甚至一度腳步不穩。更引發爭議的是，有保全人員在混亂中疑似出現過度推擠動作，使她身體失去重心，畫面曝光後引發網友強烈批評。相關影片在網路上迅速傳開後，不少粉絲與網友質疑現場保全未妥善執行保護職責，反而造成藝人受傷風險，部分聲音更要求主辦單位與經紀公司出面說明，並檢討活動動線與安全配置，以避免類似情況再次發生。整起事件也再次凸顯大型追星場合中安全控管的重要性。在事件發酵後，Hearts2Hearts再次出現在機場時，保全明顯調整策略，改以手牽手方式圍成一圈人牆，將成員包圍在中央，與外圍人群保持距離，這種方式有效降低粉絲直接接觸的機會，也讓移動過程相對順暢，被視為即時應對的安全措施。儘管新措施在安全性上有所提升，但畫面曝光後也引發不少討論，有網友認為畫面看起來像「圍圈圈」，帶點滑稽感，也有人直言「像小朋友遊戲」，不過也有粉絲力挺這種方式，認為只要能確保藝人安全，就是最重要的調整。如何在安全與觀感之間取得平衡，成為後續關注焦點。