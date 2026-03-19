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國民黨主席鄭麗文盼今年上半年能與中國國家主席習近平見面，她還稱，「鄭習會」對年底選舉是「大利多」，而且越往中南部支持越熱烈。國民黨桃園市議員凌濤直言，年底縣市長選舉，穩健治理優於兩岸議題，也以自身在地方接收到的民意，打臉鄭麗文說「鄭習會」是「大利多」，愈往南部愈明顯的說法。凌濤今（19日）接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，他分享回到雲林參加公益活動，結果地方教育界的耆老憂心忡忡，拉著他講了15分鐘，如果把焦點高比例放在兩岸議題，會帶來一些疑慮，希望國民黨想清楚。凌濤強調，接下來面對2026的年底選舉，國民黨的經濟民生政策要穩健，才有辦法爭取最大多數台灣人民的支持，一定是穩健的治理優於兩岸的議題，兩岸的交流固然很重要，可是如果比例八、九成是放在兩岸的交流，加上現在國防的議題，民眾可能會產生一些疑慮。針對前主席朱立倫出席營隊活動，與國民黨北北基桃市長和立法院長韓國瑜同台，暢談城市治理願景及經驗，凌濤認為這才是面對年底選舉的主旋律，穩健治理優於兩岸議題，希望黨中央想清楚。台中市長盧秀燕正在美國訪問，和美國國會議員討論軍購議題，對於國民黨「3800億+N」版本，凌濤質疑，這樣真的能夠保衛台灣國防嗎？為什麼不剛開始就提好，讓民眾知道國民黨是最保護台灣國防的政黨。國民黨立委黃健豪受訪表示，3800億+N並非盧秀燕屬意版本，盧秀燕較傾向國民黨立委徐巧芯提出的8100億軍購版本。凌濤對此也表示，軍購議題在國民黨內是有造成一些討論，原因是大家會覺得國民黨的路線除了兩岸和平對話，其實對於美國和日本的路線應該要平衡。