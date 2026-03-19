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AI浪潮之下，記憶體供不應求，就連輝達執行長黃仁勳都喊出記憶體廠「產能開多少，他照單全收」，也反映出記憶體產業榮景。宜鼎日前公布驚人營收，每股盈餘（EPS）16.22元。財經專家阮慕驊直呼，記憶體廠超級爆賺，台股市值衝破108兆元，然而，台灣也出現一個有趣現象，相較於股市的膨脹，平均薪資卻還在原地踏步，他強調，這年頭不投資會變「底層」。宜鼎16日公布2月營運成果，獲利年增率高達1332%，EPS達16.22元，賺贏去年下半以及前年全年。股價上漲4.43%，收在1060元，寫下掛牌新天價。威剛在今日公告自結資訊，2026年1月營收84.12億元，年增198.92%；稅前淨利45.83億元，年增12286%；歸屬母公司業主淨利35.17億元，較去年同期的100萬元大幅跳升；每股純益11.09元，更遠高於去年同期的0.003元。對此，阮慕驊表示，宜鼎2月EPS16.22元，威剛1月EPS11.09元，尤其威剛元月營收年增198.92%，EPS年增3516倍，可見利潤率驚人爆升。他說，過去的經驗，暴利都不會是常態！但他也被這波超級循環所震撼，反問「這次AI推動的記憶體需求缺口，會不會是例外？」阮慕驊提到，美銀分析師說，AI超級週期至少長達20年。黃仁勳估輝達2027年AI晶片營收上看1兆美元。台股市值108兆元，股市的財富效應非常驚人。不過，這也讓台灣出現有趣現象，他發現，股市市值大幅膨脹，但今年元月經常性薪資平均48819元，年增2.9%，相較股市市值的暴增，似乎所得要創造財富的效益大幅落後。他提醒大家，「朋友啊，不投資，你會變成底層。」