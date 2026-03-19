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民進黨籍澎湖縣長陳光復於農曆大年初一重摔昏迷後，目前仍在靜養，其粉專昨突然宣告「參選到底」，引發外界關注。對此，兼任民進黨發言人的立委林楚茵表示，全力支持陳參選的意志、決心，至於後續是否有另外的打算，相信民進黨選對會將針對人選及陳的狀況進行評估與考量。民進黨中央近期啟動各地方輔選會議，昨下午召集澎湖縣黨部的幹部、代表及公職人員赴中央黨部參加會議，由賴清德親自坐鎮，針對澎湖選情及政治布局展開沙盤推演，傳出黨內考量陳的身體狀況，評估徵召馬公市長黃健忠上陣，不過，與會人士最終仍決議，應給予陳光復更多休養空間與時間，確保其在身體康復的最佳狀態下迎接選戰。對此，林楚茵表示，陳光復目前的傷勢還在恢復中，相信他現在應該還是由家人陪伴，努力恢復健康，對於他參選的意志跟決心，「我們當然是全力支持」。至於年底的狀況，是否有另外的打算，林楚茵則強調，相信民進黨選對會將針對人選、陳光復狀況，進行評估及考量。民進黨則表示，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚。