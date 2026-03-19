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台南東區18日下午驚傳一起死亡車禍，一輛砂石車行經中華東路陸橋時，與同向機車發生擦撞，騎士當場倒地遭輾壓身亡，現場一度封鎖採證。更令人鼻酸的是，死者兒子為警職人員，接獲噩耗後緊急南下，強忍悲痛處理後事，畫面令人不勝唏噓。這起事故發生在18日下午3時50分許，砂石車沿中華東路陸橋由東向西行駛，過程中與騎乘機車的吳姓男子發生擦撞，吳男人車倒地後不幸遭車輪輾過，當場死亡，遺體一度受困車底。警方獲報後立即趕抵現場封鎖採證，並調派大型吊車協助，才將遺體移出並送往台南市殯葬所。警方指出，事故發生後已對砂石車駕駛進行酒測，結果為0，初步排除酒後駕車情形。由於事發時段車流量較大，警方也同步加派警力進行交通疏導，避免回堵擴大。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待後續進一步調查釐清。19日上午，檢察官會同法醫於殯葬所進行相驗，死者3名哥哥與兒子皆到場，神情哀慟。據了解，死者兒子為警職人員，在台北服務逾10年，事發當下仍在勤務中，接獲通知後隨即南下返家。面對突如其來的噩耗，他低調表示，目前尚不清楚事發路段的設計狀況，會先以處理父親後事為優先，言語間難掩沉痛情緒。肇事的砂石車駕駛則向警方表示，當時正在工作途中，對於事故發生深感遺憾，願意向家屬表達歉意，並強調將全力配合後續調查。警方也提醒，大型車輛因車身高、視線死角多，行駛風險相對較高，駕駛人應加強行車前檢查並注意周邊狀況；機車騎士行經大型車旁時，也應保持適當距離並提高警覺，以降低事故發生風險。