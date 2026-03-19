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年底九合一選舉，高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩對決。曾任柯志恩幕僚的陳冠安分析，最新民調呈現賴柯兩人「五五波」，並指柯志恩在泛藍、泛白及中間選民中具優勢。柯志恩今（19）日受訪表示，「當然希望民進黨失去高雄」，她對選情審慎以對，抱持樂觀看法，強調有信心打贏這場選戰。柯志恩今日出席「笑得真柯愛」兒童節記者會，她會後受訪時指出，外界對選情的各種評估她都尊重，但不論是五五波或六四波，關鍵仍在自身步調與選戰節奏。她強調，未來將持續與黨籍議員並肩作戰，穩健推進選戰布局。柯志恩表示，她過去四年並未離開高雄，持續深耕基層、參與地方活動，希望讓市民更了解她的理念與行動，進而爭取支持。她說，對選情「戰戰兢兢」，但同時保持樂觀態度，目標是最終贏得勝選。至於高雄市議員提名進度，柯志恩指出，國民黨第一階段提名預計下周啟動，目前部分選區因涉及個別議員司法案件，仍待中央訂定全國一致標準。在相關規範明確前，將優先推動無爭議選區作業；其餘約3個尚未定案的選區，將待中央協調後於第二階段提名公布。她強調，目標是全力輔選、爭取議會過半席次。