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陶晶瑩看《逐玉》疑暴雷 網集體崩潰

▲陶晶瑩（如圖）近日也在追《逐玉》，忍不住發文分享心情。（圖／記者朱永強攝影）

《逐玉》爆紅 網友每日苦等更新：太痛苦了

陸劇《逐玉》播出後話題不斷，目前更新到第26集，由張凌赫飾演的「武安侯」不僅帥出新高度，身分曝光後，也讓劇情即將邁入高潮。社群上有不少人發文討論，藝人陶晶瑩今（19）日也在Threads上發文：「武安侯走了⋯⋯🫠」疑似暴雷劇情內容，讓許多還未更新集數的網友崩潰留言：「陶子姐，用個防雷標吧，才剛看就被妳暴雷」、「幹嘛暴雷」、「可以用防雷功能啊！」《逐玉》共有40集，自播出後話題不斷，成為近期爆紅神劇，在Netflix上穩坐冠軍寶座。藝人陶晶瑩也在追劇，今（19）日她在Threads上寫下：「武安侯走了⋯⋯🫠」雖未曝光太多內容，但短短幾字也讓不少人猜到劇情走向，不滿說：「幹嘛爆雷」、「請使用防雷功能」、「被暴雷了」、「爆什麼雷，很沒品耶」、「我才剛看就被劇透」。張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯「謝征」，前期隱瞞身分，入贅給田曦薇飾演的殺豬女「樊長玉」，該劇目前更新到第26集，張凌赫身分曝光，讓人好奇接下來的劇情發展，許多劇迷也苦苦哀嚎說：「拜託有沒有直通結局的平台，VIP直接加到最滿」、「一集1000我都可以」、「停在26集太痛苦了」、「看到第26集停住實在太鬧心了」。《逐玉》原著小說是「團子來襲」的《侯夫人與殺豬刀》，不僅在網路上連載，也有出書成冊，因此有不少等不及更新的人，也表示想直接購買小說，一口氣看完結局，足見魅力非常強大。