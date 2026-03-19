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▲拖吊蟑螂流竄雙北地區，北市刑大展開搜索逮捕「騰至拖吊」蔡姓男子在內等人。（圖／北市刑大提供）

▲最出名的「小崔拖吊」崔男於搜索行動時出境，今（19日）從泰國返台被逮。（圖／北市刑大提供）

北市刑大偵辦惡質「拖吊蟑螂」，以假借提供拖吊服務收取「天價」一案，繼「騰至拖吊」蔡姓男子及「東海拖吊」許姓男子等人被逮捕後，最出名的「小崔拖吊」被爆出早已在醜聞爆發前，已潛逃出境。專案小組於事前掌握崔姓男子出境並設定境管，於今（19日）凌晨崔男入境時，持拘票前往桃園機場將其拘捕到案，預計今（19日）下午移送台北地檢署偵辦。據了解，蔡姓、許姓男子脫離「小崔拖吊」後自立門戶，其犯罪手法極具組織性。先利用網路廣告誘騙故障車主求援，到場後再以話術逼簽合約。一旦車輛上架，便立刻露出真面目狂收天價暴利；若車主拒付，就以「民事留置權」強扣車輛與鑰匙逼迫妥協。事後嫌犯還會頻繁更換網站網址藉此滅證，並出言恐嚇被害人不得報警，態度極度囂張。案經專案小組長期蒐證，北市刑大會同松山、中山、士林及桃園中壢警方，於17日發動同步掃蕩，鎖定蔡嫌雙北住處與據點強力攻堅，成功擒獲蔡姓主嫌等6人到案。現場查扣3輛作案拖吊車與5萬多元現金，更搜出大批契約書及1把空氣槍。全案訊後依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。另「小崔拖吊」崔姓男子部分，專案小組事先已掌握崔姓犯嫌出境並設定境管。於昨（18日）晚間接獲航警局通知崔嫌將於今（19日）凌晨入境。專案小組持拘票前往桃園機場，在航警局協助下將崔嫌拘捕到案，偵訊後將於今（19日）下午移送台北地檢署併案偵辦。而崔男到案時辯稱，蔡男、許男兩人為前員工，以「小崔拖吊」名義對外哄抬價格，今年初已將兩人趕出後，對方才自立門戶，甩鍋撇清關係。