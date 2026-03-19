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新生代男模張越河去年捲入性侵指控風波，一名女大生出面指稱在「明確拒絕、持續反抗」下仍遭張侵犯，甚至公開驗傷單喊話「要他進監獄」，事件一度引發輿論關注；不過案件歷經調查後，新北地檢署近日作出不起訴處分，讓整起風波出現重大轉折。對此，張越河也再度發聲，強調自己從未做出違背他人意願之事，並稱經過此事「真的成長了」。女方指控，案發於2025年10月4日，當天她因替友人接洽拍攝工作，與張越河首次見面。張主動提出可順路開車接送，拍攝結束後，又以晚間仍有工作、想先回家休息再載她前往捷運站為由邀她返家。女方表示，自己基於不想麻煩對方而答應，未料進入住處後，張越河突然將她撲倒、強吻並襲胸，她當下明確拒絕並持續反抗，但仍遭對方壓制，最終在違反個人意願的情況下遭性侵。事件曝光後，女方透過媒體與社群平台公開經過，強調自身並非自願，並出示驗傷單佐證，輿論迅速延燒。當時張越河則發出聲明，嚴正否認相關指控，稱內容與事實不符。案件隨後進入司法程序，由檢方介入調查釐清。新北地檢署偵結後，認為相關事證不足以支持起訴，最終作出不起訴處分。消息曝光後，張越河再度發表聲明，感謝司法單位還原事實、釐清真相，也向一路支持他的粉絲致意「謝謝你們沒有放開我」。張越河表示，這段時間因「妨害性自主」相關指控，引發外界諸多討論與誤解，也讓關心他的人感到不安。他坦言，自己選擇在過程中保持沉默，是希望尊重司法程序，讓事件在公正的機制下釐清。他也透露，多次想為自己發聲，但面對外界聲音，最終仍選擇相信司法與時間。談及自身反思，張越河指出，面對質疑與壓力，他不斷檢視自己，「在感情裡，我不是一個完美的人，也曾讓人失望」，但強調從未、也不可能做出傷害他人、違背對方意願的行為。他認為，這段經歷讓自己有所成長，未來會在各方面更加成熟與穩重。據了解，張越河為近年竄起的新生代男模，活躍於時尚與廣告領域，憑藉外型與曝光度累積一定粉絲基礎。此次事件雖對其形象造成衝擊，但隨著不起訴處分出爐，他也表示，將逐步整理自己，重新把重心放回演藝工作，盼以更好的作品回應外界支持。