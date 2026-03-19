韓國政府正研議延長越南主要城市居民的多次入境簽證期限至10年，以吸引更多遊客、達成2027年接待3,000萬觀光客的目標。

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據悉，河內、峴港及胡志明市居民目前持有的五年多次入境簽證，若政策通過，將可直接升級為十年有效期，讓常來韓國的旅客受益。

韓國法務部表示，最終細節與實施時間將在今年稍晚公布，屆時將同步擴大簽證便利措施，並配合智慧通關系統（Smart Entry）加快入境流程。

此外，韓國正試行印尼團體旅客免簽政策，並計畫將五年簽證延長措施，涵蓋包含中國與東盟國家在內的11個國家，特別針對曾經造訪過韓國的旅客。

2025年，韓國接待越南旅客達55萬人次，比前一年增加9%；2026年的目標約為60萬人次，接近疫情前的最高紀錄。

分析人士指出，若十年簽證順利推行，不僅可增加越南旅客重遊率，也有助於韓國觀光業提前恢復至疫情前的活力，並促進兩國旅遊與經濟交流。

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