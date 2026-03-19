針對2026國旅補助方案，交通部觀光署表示，祭出五大方案，包含「平日住宿補助」、「壽星住宿優惠」、「Taiwan PASS交通優惠」、「主題樂園入園方案」、「企業員工旅遊國旅獎勵」，其中內容包含平日住宿連住兩晚最高領2000元、生日有1200元，等於每人最高可領3200元，交通部觀光署表示，預計最快4月上路。《NOWNEWS今日新聞》整理國旅補助五大優惠方案，以及如何申請、哪裡申請等資訊，一文掌握。
🟡「2026國旅補助」方案何時開始？
交通部觀光署擬推國旅振興方案，鎖定平日及淡季旅遊市場，預計最快2026年4月上路，為期約3個月，避開7、8月暑假旺季。
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」
說明：每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？
交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。
🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：
對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社
日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日
最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元
🟡「2026國旅補助」國外訂房平台、例假日不適用：
需注意的是，透過Agoda、Booking.com、Expedia等國際平台訂房通常「不適用」補助，建議直接透過飯店官網、電話或國內訂房網站預訂。此外，週五、週六及國定連續假日也不在補助範圍內。由於預算編列約20億元，一旦經費用罄，活動將提前結束，採「先住先贏」制。整體國旅補助方案仍須待預算審議完成後才能正式上路，目前官方申請平台尚未開放，實際申請方式與適用細節仍將以觀光署後續公告為準。
資訊來源：交通部觀光署
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交通部觀光署擬推國旅振興方案，鎖定平日及淡季旅遊市場，預計最快2026年4月上路，為期約3個月，避開7、8月暑假旺季。
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
說明：每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？
交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。
🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：
對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社
日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日
最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元
🟡「2026國旅補助」國外訂房平台、例假日不適用：
需注意的是，透過Agoda、Booking.com、Expedia等國際平台訂房通常「不適用」補助，建議直接透過飯店官網、電話或國內訂房網站預訂。此外，週五、週六及國定連續假日也不在補助範圍內。由於預算編列約20億元，一旦經費用罄，活動將提前結束，採「先住先贏」制。整體國旅補助方案仍須待預算審議完成後才能正式上路，目前官方申請平台尚未開放，實際申請方式與適用細節仍將以觀光署後續公告為準。
資訊來源：交通部觀光署